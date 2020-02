Firea anunţă că a primit numeroase sesizări de la bucureşteni cu privire la un miros deranjant care s-ar degaja de la depozitul de deşeuri Rudeni-Chiajna

“Concret, pentru că sunt foarte preocupată de sănătatea bucureştenilor, iar mulţi dintre cetăţenii din sectoarele 1 şi 6 spun că sunt afectaţi de acest miros înţepător în unele zile şi la unele ore, au apărut şi foarte multe petiţii. Daţi-mi voie să numesc doar câteva dintre ele: Stop mirosului de biogaz, Închide groapa de gunoi de la Rudeni, Stop gazării provenite de la groapa Rudeni, Nu întoarce nasul de la groapa de gunoi. Nu întorc nici nasul, nu mă derobez nici de responsabilitate, dar încă o dată Primăria Capitalei nu poate nici să închidă, nici să deschidă un depozit de deşeuri”, a explicat primarul general.

Firea a spus doreşte să ştie dacă va mai fi prelungit contractul pentru groapa de gunoi de la Iridex, care expiră luna viitoare.

“Avem în acest moment un contract pentru groapa de la Iridex, care expiră luna viitoare şi am vrea să ştim de la Ministerul Mediului, care avizează şi autorizează toate depozitele de deşeuri dacă trebuie sau nu să mai fi prelungit acest contract deoarece avizul de mediu este valabil încă opt ani de zile de acum înainte. Prin urmare va arăt în exclusivitate faptul că am trimis această scrisoare către Ministrul Mediului în care i-am solicitat, având în vedere şi declaraţiile sale publice cu privire la faptul că Primăria Capitalei are atributul de a continua sau nu contractul cu proprietarul şi administratorul gropii de gunoi de la Rudeni-Chiajna”, a mai spus Firea.

Ea a menţionat că a solicitat ministrului Mediului să formuleze un punct de vedere legat posibilitatea prelungirii durateie de exploatare pentru acel depozit. Primarul spune că au trecut opt zile de la adresa respectivă şi nu a primit niciun răspuns.

“Au trecut 8 zile de la această adresă pe care am transmis-o către ministerul Mediului, nu ştim exact dacă s-au dispus controale şi verificări la groapa de gunoi Chiajna-Rudeni, petiţii vin în continuare de la cetăţeni, în special cei din cartierele Pajura, Bucureştii Noi, Crângaşi, Militari şi Drumul Taberei, Sectoarele 1 şi 6 şi ne-am dori ca în continuare să aflăm acest punct de vedere, să ştim dacă se poate prelungi în continuare acest contract, de fapt este vorba despre un act adiţional care expiră pe 21 martie”, a explicat Firea.