Firul tragediei de la Matei Balș. Bilanțul victimelor incendiului a crescut! Ultimele detalii de la fața locului

„O zi foarte tristă azi, cu tragedia de aici. Îmi pare foarte rău, transmit condoleanțe familiilor îndoliate Am discutat permanent cu cei care au condus intervenția. Am primit toate datele certe despre intervenție. A fost o intervenție foarte complicată, cu foarte multe forțe implicate. S-a reacționat extrem de rapid, au stins focul repede, au mutat pacienții, dar pentru câțiva a fost prea târziu. Situația se repetă cumva. Am avut și tragedia de la Piatra Neamț. Au fost incendii mai mici la alte spitale. Motivele sunt diverse și sunt anchetate. Anchetele vor scoate la lumină ce s-a întâmplat. Vinovații vor fi pedepsiți. Avem de-a face cu probleme structurale în spitalele din România. Am cerut ministrului Sănătății și azi, din nou, să lucreze cu celeritate la un proiect de reformă. Medicii rămân eroii mei, la fel asistentele și întregul personal. Ei au depus eforturi supraomenești și au lucrat până la epuizare. De un an lucrează în condiții de stres extrem, cu personal puțin. Și cu această ocazie îmi exprim admirația pentru tot personalul medical și din spitalele COVID, și din centrele de vaccinare, și din toate unitățile medicale din România. Tot ce merită ei sunt laude și încurajări! E nevoie de o reformă profundă în sistemul de sănătate. Astfel de lucruri nu trebuie să se repete”, a declarat președintele.

Bilanțul victimelor incendiului de la Matei Balș a ajuns la 5 morți

Bilanțul victimelor anunțat de ISU București a fost inițial de 4 morți, dintre care 3 persoane carbonizate și 1 decedată ulterior, însă mai târziu a fost găsită carbonizată în baie o altă persoană, informație confirmată de ministrul de Interne.

„Din păcate vă confirm că în urma incendiului de la Matei Balş este vorba despre cinci victime. Transmit condoleanţe familiilor”, a anunțat Lucian Bode.

Când a ajuns primul echipaj de intervenție și care este presupusa cauză a incendiului de la Matei Balș