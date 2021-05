Florin Cîțu, precizări despre sezonul estival pe litoral: Fără mască pe plajă de la 1 iunie

Prim-ministrul Florin Cîțu s-a aflat într-o vizită la Constanța, pentru a pune la punct detalii referitoare la deschiderea sezonului estival.

Premierul spune că își dorește ca turismul să aibă parte de o vară de succes. Șeful Guvernului a precizat că vor avea loc 2 etape de relaxare, una pe 1 iunie și alta pe 1 august.

Una dintre măsurile de relxare precizate de premier, pentru data de 1 iunie, este permiterea prezenței pe plajă, fără mască de protecție: „Eliminarea măștii pe plajă, aici e consens, am venit cu condiția de distanțarea între șezlonguri, iar toți din industrie au fost de acord", a precizat premierul, în cadrul unei conferințe de presă.

În ceea ce privește evenimentele publice precum festivalurile sau concertele, premierul Florin Cîțu a precizat că aceastea vor putea avea loc pe litoral „mai aproape de 1 august sau după", în funcție de rata de vaccinare a populației și de evoluția pandemiei.

Cât despre evenimentele private pe litoral, premierul a declarat că urmează să fie purtate astfel de discuții, vineri.

„E important că, după un an de pandemie, vreau să arătăm că putem deschide în siguranţă sezonul estival. După discuţia de astăazi avem câteva soluţii interesante şi avem susţinerea industriei şi pentru campania de vaccinare. Am vorbit de propuneri pentru Comitetul ministerial de mâine, care vizează industria turismului. Unele sunt prezentate în spaţiul public - să putem fi pe plajă fără mască, în restaurant cu capacitate maximă în anumite condiţii. Din partea industriei am primit propuneri şi soluţii foarte bune pe care le punem în discuţia comitetului interministerial. Promisiune amea este că vom avea aceste soluții la timp, ca să putem să începem d ela 1 iunie cu prima etapă de relaxare și a doua etapă de la 1 august, toată lume aa înțeles că nu putem redeschide total d ela 1 iunie”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Florin Cîțu a precizat că măsurile de relaxare se vor lua în funcție de rata de vaccinare, reiterând importanța acesteia.

„Mă bucură susţinerea reprezentanţilor industriei pentru campanie de vaccinare.

Totuși, premierul spune că nu vor exista discriminări între cei vaccinați și cei nevaccinați:

„Nu cred că vor exista discriminări. Propunerile pe care le facem sunt propuneri pe care le-am văzut şi în alte ţări cu o rată mai avansată de vaccinare. În Israel erau şi cu penalităţi, noi nu facem aşa ceva”, a precizat Florin Cîțu.

Întrebat dacă persoanele care se vaccinează vor primi stimulente financiare pentru acest gest, premierul a răspuns: „Eu cred că cea mai bună soluţie este ceea ce oferim noi: revenirea la o viaţă normală. Este uşor să aloci bani de la buget, am alocat bani de la buget pentru a impulsiona medicii de familie şi nu a funcţionat foarte bine până acum. Nu cred că astfel de măsuri funcţionează. Putem să facem un efort bugetar , dar nu cred că e nevoie. Nu avem nicio scuză să nu ne vaccinăm şi să nu putem să ne reluăm viaţa de dinainte de pandemie”, a declarat Cîțu.