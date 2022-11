Fosta Miss România, la un pas să rămână fără dinţi: "Am crezut că e normal ce aveam" . Ce i s-a întâmplat

Riscul de septicemie este uriaș, iar tânăra riscă să fie tăiată pe față pentru a-i fi scoasă infecția. Larisa a ajuns la un cabinet stomatologic din sectorul 5 al Capitalei cu o durere insuportabilă de măsea.

Acolo a fost primită de o persoană care i-a spus că este medic șic are a decis să-i scoată măseaua, numai că a făcut asta fără radiografie sau alte investigații pentru a-și putea da seama dacă există infecție la rădăcină. Sub măsea, tânăra avea o infecție, relatează cazul Antena 3 CNN.

Tânăra a ajuns pe masa de operație, după ce falsul medic i-a scos o măsea care avea infecție și a ajuns în stare gravă

A doua zi a început să se simtă rău: "Am crezut că e normal ce aveam. Am stat aşa o zi şi ceva. A început să mi se umfle toată faţa. Am revenit la doctor timp de trei sau patru zile. Ea mi-a spus că sunt în regulă, că aşa trebuie să fie.

Nu am mai crezut ţinând cont că îmi zicea să iau doar paracetamol, dar eu defapt mă simţeam din ce în ce mai rău şi nu puteam să respir, nu puteam să vorbesc, să mănânc absolut nimic şi aveam dureri îngrozitoare", a declarat Larisa Popa.

După patru zile de chin și durere, tânăra a mers să ceară și părerea unui alt medic, dar pentru că infecția s-a extins sub mandibulă, spre gât, a fost operată de urgență. După ce și-a revenit s-a întors la clinică să ceară explicații.

“Cum a auzit de poliție, a părăsit clinica, s-a îmbrăcat și a fugit”, spune ea. Larisa a depus și o plângere pe numele clinicii pentru că aceștia nu i-au spus și numele medicului. Fosta Miss România și-a luat avocat și este hotărâtă să ajungă în instanță.

Directorul clinicii a precizat pentru Antena 3 CNN că bărbatul este din Siria şi ar fi făcut facultatea de medicină în străinătate.

Avocatul Adrian Cuculis a declarat pentru Antena 3 CNN: "Probabil o avea nişte cursuri, nu cunoaştem lucrul acesta, dar cu siguranţă nu poate să fie medic. Nu a fost trimisă niciun fel de chitanţă sau bon pentru intervenţia respectivă, în schimb avem această reţetă care arată foarte clar folosirea numelui unui medic care este autorizat întradevăr în România, unui român, dar intervenţia şi tot ce s-a întâmplat acolo în spate, într-un mod absolut clandestin a fost făcut de către un cetăţean arab".

Purtător de cuvânt de la Poliţia Capitalei, Bogdan Ghebaur, a declarat pentru aceeași sursă: "La data de 24 noiembrie femeia a depus o sesizare, cercetăriile fiind continuate de către serviciul investigaţii criminale, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă".

