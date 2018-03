Gest impresionant! Doi gunoieri au înapoiat un portofel în care se aflau 2500 de euro! S-a întâmplat în județul Vrancea!

Doi bărbaţi din Vrancea, angajaţi la Serviciul de Salubritate din Focşani, au dovedit încă odată că omenia este pentru toată lumea. Oamenii au găsit pe stradă un portofel în care erau aproape 2.500 de euro, dar nicio clipă nu s-au gândit să-l păstreze, ci l-au predat poliţiştilor.

La secţie, s-au întâlnit chiar cu proprietarul portofelului, care îşi luase orice gând că-l va mai putea recupera vreodată. Spera, însă, că-şi va mai găsi măcar actele pe care le avea în el.

„În timp ce eram la serviciu pe sector am sesizat, am oprit la nişte pubele pe sector, am observat un portofel jos”, au declarat cei doi.

Portofelul era căzut lângă o trecere de pietoni intens circulată. Totuşi, omul şi colegul lui au fost primii care l-au observat.

„L-am deschis şi când am văzut că era plin cu euro. M-am emoţionat şi am aruncat portofel, zic: "Băi, Gheorghe, aici sunt mii de euro!" zic: "Ce facem cu el? Plecăm cu el undeva?" "Terminăm sectorul, plecăm cu el la poliţie” , au completat ei.

2.350 de euro, carduri, şi documentele proprietarului erau în portofel. Omul l-a pierdut când a coborât din microbuzul cu care a venit din comuna Tulnici în Focşani. Era în drum spre o casă de schimb valutar să schimbe în lei banii câştigaţi în câteva luni de muncă în Germania. Pentru gestul lor, bărbaţii care au găsit şi înapoiat portofelul au primit şi o mică atenţie în bani.