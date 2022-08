"Ghidul spiritual" al lui Vladimir Putin, ținta unui asasinat. Fiica sa a fost incediată în mașina în care și el "trebuia" să fie

Filosoful şi naţionalistul rus - despre care se spune că este un arhitect al războiului din Ucraina şi este supranumit "Rasputinul lui Putin” - a schimbat maşinile cu fiica sa în ultimul moment sâmbătă seara.

El şi fiica lui au fost oaspeţi de onoare la festivalul familiei tradiţionale de la Zaharovo şi plănuiseră să plece împreună, potrivit violonistului Peter Lundstrem. Dar Dugin a sărit într-un alt vehicul şi, fără să ştie, a ocolit tentativa de asasinat, potrivit rapoartelor. Câteva minute mai târziu, filosoful de extremă-dreapta a fost fotografiat ţinându-şi mâinile în cap îngrozit, în timp ce se uita la urmările exploziei.

Daria a fost plasată pe lista sancţiunilor de Regatul Unit şi SUA în aprilie pentru că a condus o "platformă pentru ultranaţionaliştii ruşi de a răspândi dezinformare şi propagandă”. În martie, a apărut într-un interviu pentru YouTuber-ul rus Nikolai Rosov, în care a calificat Occidentul şi Europa drept "rasişti totalitari, colonialişti şi nazişti”. Ea a susţinut ferm invazia Ucrainei, cerând "unitate absolută” în ţara ei, adăugând: "Nu sunt permise [alte] voci”.

Alexander Dugins daughter, Darya Dugina, assassinated in Moscow region. Guaranteed work of the SBU.



I know we meme about red lines, but I do sincerely hope, and pray that there will be an answer for this. pic.twitter.com/f8OBXsY40w