Gomag MeetUp Bucuresti 2020 - Inscrie-te gratuit!

Gomag MeetUp Bucuresti, aflat la a treia editie, este organizat de echipa Gomag pe 12 februarie, orele 16:00 - 21:00, la Crystal Palace Ballrooms.

Daca ai raspuns cu “da” la oricare dintre primele intrebari, acest eveniment e locul in care trebuie sa te afli pe 12 februarie.

Dedicat cresterii comunitatii de eCommerce din Romania, Gomag MeetUp se invarte in jurul temei “vanzari online profitabile in 2020”, despre care vor prezenta 9 experti in marketing si eCommerce.

Sigur nu vrei sa ratezi evenimentul.