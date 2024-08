Astăzi, Google sărbătorește o figură remarcabilă a poeziei și activismului comunității surde prin intermediul unui Doodle animat special.

Ilustrația onorează viața și contribuțiile lui Dorothy Miles, poetă galeză și activistă a comunității surde, recunoscută pe scară largă ca pionieră a poeziei în Limbajul Semnelor Britanic (BSL).

Google marchează ziua de azi, 19 august 2024, cu un doodle special. Unde e vizibil și ce reprezintă ilustrația

Dorothy Miles s-a născut în Flintshire, North Wales, pe 19 august 1931. Viața ei a fost marcată de meningită cerebrospinală în copilărie, care a dus la surditate, însă acest lucru nu i-a limitat niciodată spiritul creativ și angajamentul pentru comunitatea sa.

După ce a studiat la Școala Regală pentru Surzi din Marea Britanie, Dorothy a câștigat o bursă pentru Universitatea Gallaudet din Washington D.C., unde s-a implicat activ în artele dramatice. La absolvire, s-a alăturat Teatrului Național al Surzilor din SUA, contribuind la compunerea de poezii și lucrări care au sensibilizat atât audiențele surde, cât și cele auzitoare.

Una dintre contribuțiile semnificative ale lui Dorothy Miles a fost în domeniul poeziei, unde a experimentat și a compus în limbile engleză, Limbajul Semnelor American (ASL) și Limbajul Semnelor Britanic (BSL). Ea a fost una dintre primele persoane care au încercat să compună simultan în engleză și ASL, realizând o sincronizare perfectă între cele două.

Întorcându-se în Regatul Unit în 1977, Dorothy a lucrat pentru Asociația Surzilor Britanici (BDA), contribuind la dezvoltarea dicționarului BDA și la crearea unui ghid pentru profesorii de BSL.

În afara poeziei, Dorothy Miles a fost și o învățătoare, performer, scriitoare și dramaturgă remarcabilă. Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale este drama „Trouble’s Just Beginning: A Play of Our Own”. A scris mai multe cărți axate pe limbajul semnelor, inclusiv „Gestures: Poetry in Sign Language” și „British Sign Language: A Beginner’s Guide”.

În memoria sa, în 1992 a fost înființat Centrul Cultural Dorothy Miles, ulterior transformat în Dot Sign Language, o organizație de advocacy care conectează lumea surdă cu cea auzitoare. În aprilie 2024, orașul Rhyl a amplasat o „placă purpurie” pe casa unde a locuit Dorothy, marcând astfel contribuția sa deosebită ca femeie remarcabilă din Țara Galilor.

Astăzi, Google îi aduce un omagiu lui Dorothy Miles prin doodle-ul său animat, evidențiind moștenirea ei de pionierat în poezia în Limbajul Semnelor Britanic și angajamentul ei pentru comunicare inclusivă pentru toți. Oferim mulțumiri pentru dedicația ei și sărbătorim impactul său durabil asupra culturii și comunității surde.