Google marchează ziua de azi, 9 octombrie 2024, cu o ilustrație specială. Unde este vizibilă și ce eveniment indică

Astăzi, 9 octombrie 2024, Google sărbătorește o serie de evenimente marcante prin ilustrații speciale, vizibile pe pagina principală a motorului său de căutare din mai multe țări.

Una dintre aceste ilustrații este dedicată artistei britanice Lizzie Emeh, o voce puternică și un pionier al drepturilor persoanelor cu dizabilități. Google omagiază lansarea, pe 9 octombrie 2009, a primului său album, Loud and Proud, un moment definitoriu pentru cariera sa și un simbol al curajului și depășirii limitelor.

Cine a fost Lizzie Emeh

Lizzie Emeh s-a născut în Notting Hill, Londra de Vest, iar începutul vieții sale nu părea promițător. Medicii i-au spus părinților ei că nu va putea să meargă sau să vorbească, însă până la vârsta de patru ani, Emeh depășise deja aceste așteptări. Înconjurată de o familie care i-a inspirat pasiunea pentru muzică, Emeh și-a urmat visul de a deveni artistă.

În 1999, Emeh a fost descoperită la o seară de open mic, un moment care i-a schimbat cariera. A devenit membră a organizației artistice Heart n Soul, care lucrează pentru un viitor mai inclusiv în domeniul artei. Cu ajutorul acestei organizații, a început să concerteze în Europa și în întreaga lume, inclusiv la festivaluri renumite precum Glastonbury și Heart n Soul Unplugged din Asia.

Albumul Loud and Proud, lansat pe 9 octombrie 2009, a reflectat dorința artistei de a sărbători deschis și fără rușine dizabilitățile. Emeh a descris albumul drept „eclectic, variat și plin de suflet”, iar piesele sale erau puternic inspirate din propriile experiențe. Succesul albumului a culminat cu invitația de a cânta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Londra din 2012, un moment care i-a consolidat locul pe scena internațională.

În anii următori, Emeh a continuat să creeze și să lanseze muzică, inclusiv o trilogie de EP-uri intitulată See Me, care explora relațiile și sănătatea sa mintală. În 2023, la scurt timp după trecerea sa în neființă, a fost lansat albumul Listen to Lizzie, un omagiu postum, cu un sound reggae plin de iubire și împuternicire.

De-a lungul vieții, Lizzie Emeh a câștigat numeroase premii naționale pentru contribuția sa în muzică și activism. Ea este amintită nu doar pentru talentul său muzical, ci și pentru lupta sa pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, inspirând o generație întreagă de artiști cu nevoi speciale să intre în industria muzicală.

Astăzi, în cadrul ilustrațiilor speciale prezentate de Google, figura lui Lizzie Emeh ne amintește de impactul ei profund și de contribuția sa la cultura muzicală și la susținerea diversității. Aceste ilustrații sunt vizibile pe Google în mai multe țări și evidențiază evenimente și personalități care au schimbat lumea.

Lizzie Emeh rămâne o sursă de inspirație, iar prin muzica și poveștile sale, ea va continua să rezoneze în inimile oamenilor. Google îi mulțumește astăzi pentru că și-a împărtășit talentele și curajul cu întreaga lume.