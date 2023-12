În prag de Sărbătoare, Alexia Tudose, tânăra căreia i-au fost replantate brațele, s-a întors la spital cu o surpriză pentru medici

Alexia a fost una dintre elevele care au suferit inimaginabil în urma răsturănării autocarului în Iași în decembrie anul trecut. Aceasta s-a întors la spital alături de alți doi elevi pentru a-i colinda pe medicii care au salvat-o.

În noaptea de 16 spre 17 decembrie 2022, autocarul în care se aflau Alexia, Elena, Silviu și alții elevi s-a răsturnat în județul Iași. Toți au fost duși de urgență la Spitalul de Pediatrie din Iași și au trecut prin zeci de perații, dar și foarte multe ore de recuperare pentru a-și continua viața.

Elevii mergeau cu ansamblul folcloric din Botoșani la un spectacol, când autocarul în care se aflau s-a răsturnat, iar mulți au suferit răni grave.

Citește și: Bilanțul victimelor în urma accidentului de la Năvodari. Un autocar cu 40 de persoane a intrat într-un limitator de înălțime

Alexia, colind emoționant pentru medicii care i-au replantat brațele

Potrivit EuroNews, tinerii s-au întors la medicii care le-au salvat viața pentru a-i colinda. Ei au îmbrăcat straie populare și i-au încântat pe salvatori. Faptul că s-au putut întoarce la spital cu zâmbetul pe buze este o binecuvântare.

„A fost un an destul de greu pentru noi. Am mers foarte des la spital. Cumva, putem spune că spitalul a fost a doua noastră casă. În continuare merg la psiholog. Mai am nevoie de operații, dar sper sa fie bine”, spune Elena Străchinariu optimistă.

De asemenea, Silviu Cucinschi este citat de sursa menționată mai sus: „Îmi aduc aminte cum eram toți acolo, cum ne distram, era muzică... și, dintr-odată, s-a întâmplat.”

Eric Tudose, fratele Alexiei, a povestit și el: „Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat pe moment. Colegul meu, Iulian, mi-a zis că Alexia nu a murit. Eu am presupus că a murit. Și atunci am luat putere și mi-am salvat sora.”

Citește și: Ce se întâmplă cu șoferul implicat în accidentul de la pasajul Unirii, în care o persoană și-a pierdut viața

Alexia a avut nevoie de șapte operații și 50 de ore pentru a-i fi replantate brațele amputate. Prima operație a durat 20 de ore și i-au fost replantate brațele.

„Îmi mișc mâna dreaptă, nu știu cam cât la sută, dar mai bine de 50 cred că e. Mâna stângă și pe ea o mișc, o simt. Acum lucrez la mușchi să îi recuperez și să pot face mișcările pe care le făceam înainte”, declară Alexia Tudose.

Tânăra a mai adăugat: „Să revin aici, cumva, e și un sentiment plăcut pentru că vin la oamenii care m-au salvat și la oamenii dragi mie, dar, cumva, e și un sentiment de teamă pentru că îmi readuc aminte de momentele în care am stat în spital și nu a fost plăcut.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Care a fost reacția medicilor după ce au fost colindați de Alexia și grupul său

În autocarul respectiv erau 35 de persoane, dintre care 25 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Iar cadrele de pe ambulanță și SMURD s-au mobilizat, astfel încât să le ofere în cel mai scurt timp ajutorul necesar.

„Acești copii minunați ne-au făcut o mare surpriză astăzi, când se împlinește exact un an de la accidentul lor. Este o mare fericire să îi vedem pe toți zâmbind, fericiți, chiar dacă, încă, nu și-au terminat programul de recuperare”, declară dr. Sidonia Susanu, șef de secție la Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă, la Spitalul „Sf. Maria” din Iași.

Citește și: Ultimă oră! Un autocar cu zeci de pasageri a luat foc, în Azuga! Atenție, imagini ce vă pot afecta emoțional! VIDEO

Iulian Vasilachi, un alt tânăr care se afla în autocar în momentul producerii accidentului, spune că tragicul eveniment i-a adus mai aproape: „Din accidentul ăsta am învățat să fim mult mai uniți. Adică, parcă s-a schimbat între noi. Înainte nu eram așa. Nici la repetiții nu eram uniți.”

Și fratele Alexiei și-a schimbat modul în care privește viața după eveniment: „Din accidentul ăsta am învățat să fim mult mai uniți. Adică, parcă s-a schimbat între noi. Înainte nu eram așa. Nici la repetiții nu eram uniți.”

La un an de la producerea evenimentului, pe parcursul anchetei nu a mai fost nimeni audiat, iar șoferul autocarului încă își exercită meseria.