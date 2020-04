Cazul Suceava nu e singular! În Vrancea, din 58 de persoane infectate până acum cu coronavirus, 45 sunt medici

Potrivit unei informări transmise, miercuri, de Prefetura Vrancea, în judeţ sunt 58 de persoane infectate, 43 fiind cadre medicale de la Spitalul Militar din Focşani. De asemenea, sunt doi angajaţi ai Spitalului Municipal Adjud şi 13 contacţi ai persoanelor deja infectate.

Tot în Vrancea, un angajat al Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea s-a ales cu dosar penal şi este cercetat disciplinar în urma unui incident înregistrat seara trecută şi care a fost relatat pe Facebook de unul dintre poliţiştii care asigură paza unui centru de carantină.

„Sunt în tură de aproape 4 ore. Sunt la Hotelul Unirea, unde este punct de carantină. Este linişte. Eu şi colegul de la jandarmi stăm echipaţi cu mănuşi şi măşti şi ne omoară plictiseala. Ora 23.50. În faţa centrului apare o maşină. Se dă jos un nene şi ne întreabă dacă ştim ce este în hotel. Rămânem blocaţi. Explicăm omului ce şi cum, dar omul nu este mulţumit. Ne tot scoate o legitimaţie de la DSP şi o tot flutură în faţa noastră. Ne reproşează că ar fi trebuit să intrăm în incintă şi să ştim dacă oamenii sunt mulţumiţi, dacă au nevoie de ceva, dacă interacţionează între ei. Explicăm omului că nu avem cum să intrăm, dar se vede că nu înţelege. Ne întreabă de vreo 6 ori dacă intră sau iese cineva. Nu de alta, dar nu pricepe. Tot scoate legitimaţia. Nu are mască, nu are mănuşi de protecţie, dar are legitimaţie. Ne tot întreabă de o cheie şi o tot cere. Cheia se dă doar medicilor în cazul în care mai este adus cineva în carantină. Nu pricepe. În plus, ne spune că suntem în subordinea lui şi trebuie să dăm concursul. Tot vine în faţa noastră, iar noi tot căutăm cei 2 metri. Scoate iar legitimaţia. Consider că spectacolul durează prea mult, dau prin staţie şi vin colegii. I se pune şi fiola. 1,01 la mie în aer expirat. Este dus la spital”, a scris poliţistul pe Facebook.

Direcţia de Sănătate Publică s-a autosesizat, iar angajatul este cercetat de Comisia de disciplină. Potrivit autorităţilor vrâncene, angajatul DSP se afla în afara orelor de lucru şi în plus acesta nu are atribuţii specifice legate de centrul de carantină.