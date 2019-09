Ghiozanul, cea mai mare problemă a elevilor! Greșelile pe care le fac zi de zi le poate distruge definitiv sănătatea

Odată cu şcoala, încep şi grijile părinţilor! Cea mai grea problemă a elevilor este, la propriu, ghiozdanul. Şi peste zece kilograme ajung să care în spate, iar asta le poate distruge definitiv sănătatea. Deşi două legi care să limiteze greutatea ghiozdanelor au ajuns pe masa parlamentarilor, ambele au fost respinse. Dacă statul nu face nimic, părinţii trebuie să găsească soluţii să-şi protejeze copiii.

Nimic nu este însă mai important decât sănătatea celor mici. Din cauza ghiozdanului, durerile de spate apar la vârste tot mai fragede. Mulți dintre elevi ajung să care, într-o zi aglomerată, și zece kilograme, fără să mai luăm în calcul echipamentul sportiv ori culegerile pentru afterschool.

Indiferent de tipul de ghiozdan - ortopedic, diplomat, geantă sau troler- poziția copilului este cea mai importantă.

Centura pentru ghiozdan şi bretelele late sunt soluţia. O ştiu cel mai bine cei care cară în spate zeci de kilograme: pasionaţii de drumeţii pe munte.

”Îmi preia foarte mult din greutatea lui ceea ce mă face sa am o poziţie şi corectă având centura foarte bine pusă pe bazin dar și umerii sunt foarte drepţi. Îl ridicăm cat mai sus în aşa fel să nu am probleme la coloană atunci cand am greutate foarte mare.”, a declarat Costel, expert magazin de echipamente montane.

Sunt trucuri care protejează sănătatea copiilor, atunci când autorităţile refuză să ia măsuri. Nu avem încă o lege care să limiteze greutatea ghiozdanului şi nici dulapuri individuale în şcoli, unde elevii să îşi lase manualele.