Prăpăd în România, în urma inundațiilor! Peste 300 de oameni au fost evacuați din calea apelor violente, iar 600 de case au fost afectate 

Inundaţiile au făcut prăpăd în mai multe zone din ţară. Bilanţul este îngrijorător: sunt peste 600 de case afectate, iar 300 de oameni au fost evacuaţi din calea apelor.

În Alba, codul portocaliu de inundaţii a măturat sudul judeţului. Viiturile au lovit cu o violenţă pe care oamenii de acolo spun că nu au mai văzut-o niciodată. Puhoaiele au transformat străzile în râuri şi au mutat maşini grele de câteva tone, ca pe nişte jucării. Localnicii din Răchita, Pianu şi Săliştea privesc neputincioşi. Tot ce au strâns într-o viaţă a ajuns sub ape şi mâl. La fel şi în Arad. Dincolo de pagube, a fost şi o luptă contracronometru pentru viaţă. Oamenii au fugit care încotro să se salveze din calea puhoaielor. Unii au reuşit, alţii nu.

În Prahova, viitura a luat viaţa a trei copiii, iar un altul este dat dispărut. Iar un bărbat surprins pe drum de puhoaie nu s-a mai putut salva nici el din calea apelor.

”Am avut un nepoţel mic, de două luni, şi am sărit pe geam şi am fugit uite acolo, sus, într-un grajd. Acolo am stat cu el până aseară când s-a potolit ploaia.”, a mărturisit o femeie din Răchita.

Ploile nu au ocolit nici judeţul Teleorman. În Alexandria, de pildă, canalizările nu au mai făcut faţă cantităţilor prea mari de apă. Vedeţi chiar acum imaginile: în vreme ce unii oameni au curţile inundate, altora puhoaiele le-au ajuns chiar şi în case. Problema este că nici în continuare nu scăpăm de pericol. Până miercuri, în întreaga ţara, vremea va fi instabilă.

Chiar în această dimineaţă a avut loc un comandament al MAI, în care ministrul Carmen Dan a anunţat că peste 18 mii de angajaţi au fost mobilizaţi să intervină în aceste zile, în judeţele afectate. Dar şi că, cel mai probabil, vor fi pregătiţi şi în continuare pentru aceasta misiune, dacă situaţia o va cere.

Meteorologii au emis de astăzi, până mâine codurile galbene şi portocalii de ploi, valabile pentru Moldova, Oltenia, Muntenia şi Transilvania. Cu detalii vine imediat şi Viviana Sposub.