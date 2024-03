Jamila și Laura Laurenţiu au dus o luptă de durată pentru rețeta de „Ecler la tavă”. Curtea de Apel București a dat verdictul după patru ani.

Curtea de Apel București a dat o decizie definitivă în cazul procesului intentat de Jamila acum patru ani Laurei Laurențiu, rivala sa.

Jamila a primit verdictul în cazul războiului (la tavă). Ce au decis magistrații în procesul intentat Laurei Laurențiu

Vloggerița Jamila a pierdut procesul „Eclerului la tavă”. Magistrații au decis că are de plătit zeci de mii de lei, cheltuieli de judecată și au stabilit că nu s-a încălcat dreptul de autor.

Acum patru ani, Jamila i-a intentat un proces Laurei Laurențiu, cerând despăgubiri de 1.000 de euro, daune morale. Aceasta a considerat că i-au fost încălcate drepturile de autor. Magistrații au fost însă de altă părere.

Totul a început după ce contul de Youtube al vloggeriței a fost blocat timp de 17 zile, în 2019, Laura Laurențiu raportându-l, în urma unei postări cu rețeta „Ecler la tavă”.

Potrivit ObservatorNews.ro, Laura Laurențiu a observat postarea Jamilei și a fost deranjată de similitudinile dintre postarea proprie din urmă cu trei ani și cea a Jamilei:

„M-a deranjat că clipul ei avea exact același titlu, că imaginea ilustrativă a videoclipului reproducea până și poziția imaginii mele ilustrative, că practic promitea același lucru publicului, publicul era deja în confuzie.”

Deși Jamila a dus disputa în instanță, după patru ani, s-a clarificat faptul că nu este o problemă de mărci înregistrate, ci de faptul că, în acest caz, chiar ea a preluat postarea ”rivalei”, fără să precizeze sursa de inspirație.

Conform deciziei magristraților, Jamila trebuie să-i plătească 10.000 de lei, cheltuieli de judecată, Laurei Laurențiu.

Aceasta din urmă, ar fi suferit un infarct anul trecut, din cauza perioadei dificile prin care a trecut cu procesul.

Jamila, pe numele său real Geanina, a devenit o figură extrem de cunoscută în mediul online și în lumea bucătăriei, brandul său fiind Jamila Cuisine. Aceasta este din București și a absolvit Relații Internaționale.

„Retetele nu au drepturi de autor, repet asta la nesfarsit!” spunea Jamila într-o postare în mediul online din februarie 2023.

„Procesul va continua la recurs, iar daca nu-mi voi gasi dreptatea in Romania, voi merge si la nivel european. Asta pentru ca am simtul dreptatii foarte dezvoltat si pentru ca vreau sa ma apar atat cat se poate din punct de vedere legal.

Tot ceea ce am facut a fost sa-mi apar munca, imaginea si tot ceea ce am cladit in acesti 11 ani. Nu mi-e frica de nimeni, decat de Dumnezeu si mi-am promis mie insami ca nu o sa mai las pe nimeni sa-si bata joc de mine”, mai scria ea cu un an înainte ca magistrații Curții de Apel București să dea verdictul definitiv.

Laura Laurențiu este bucătar, autor de cărți de bucate și blogger culinar. Aceasta împărtășește pe Youtube și pe conturile sale de socializare rețele pe toate gusturile. A pus bazele blogului său culinar la începutul anului 2009.