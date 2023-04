Jamila a avut prima reacție după ce Liviu Dragnea s-a apucat de gătit pe internet. Ce mesaj i-a transmis vloggerița culinară

Liviu Dragnea a lăsat politica pentru a se apuca de bucătărie, iar acest lucru a fost primit cu un val de încurajări, dar și de glume la adresa sa. Cu toate acestea, internauții așteptau și o părere avizată pe marginea acestui subiect, venită din partea Jamilei, mai ales că este cunoscută tocmai pentru genul de material pe care s-a reprofilat Liviu Dragnea și care i-a adus multe aprecieri. Iată ce i-a transmis Jamila noului coleg!

Ce mesaj i-a transmis Jamila lui Liviu Dragnea: „Să fie cât mai faimos posibil!”

Jamila susține că nu se simte descurajată sau chiar amenințată, în ciuda faptului că rețetele lui Liviu Dragnea au ajuns rapid la public, fiind apreciate de către mii de internauți.

Mai mult decât atât, vloggerița culinară are și un mesaj pentru noua personalitate din bucătărie, aflat la început de drum, urându-i succes, dar și multă faimă pe Youtube.

„De când s-a apucat domnul Dragnea de rețete toată lumea mă etichetează să-mi spună că s-a apucat de rețete și că este un pericol pentru mine. Bineînțeles că nu am nici o problemă cu asta. Nu este un pericol pentru mine domnul Dragnea, nu am o problemă cu concurența, este loc pentru toată lumea. Toți avem dreptul să facem rețete, fiecare creator de conținut are publicul lui, așa că îi urez domnului Dragnea să facă foarte multe rețete și să fie cât mai faimos posibil pe Youtube.”, a spus Jamila, citată de Antena 3.

Liviu Dragnea s-a apucat de vlogguri gastronomice în urmă cu o săptămână, însă primul său clip, în care prepara o mâncare de terci, a devenit viral pe YouTube. Din acest motiv, internauții au speculat că fostul lider PSD ar putea deveni un adevărat adversar pentru Jamila, cea mai cunoscută creatoare de conținut pe această nișă, potrivit sursei citate mai sus.

Val de glume la clipul în care Liviu Dragnea prepară mâncare de teci

Glumele pe seama lui Liviu Dragnea nu au întârziat să apară după ce acesta și-a lansat propria emisiune culinară, „Bucătăria de Acasă”. Ipostaza i-a surprins pe internauți, care au făcut legături cu viața lui politică și pedeapsa pe care și-a ispășit-o, amuzându-se copios în secțiunea de comentarii.

Se pare că primul clip publicat, în care a gătit un terci și a vorbit despre despre cât de important este să mâncăm sănătos, a reușit să strângă, în mai puțin de 24 de ore, peste 89.000 de vizualizări, în timp ce comentariile au curs încă din primele minute.

Cu toate acestea, au existat și unele replici mai piperate la adresa lui Liviu Dragnea, dar pe care acesta le-a apreciat, semn că nu s-a supărat prea tare:

„O asteptam si pe doamna Udrea cu un show despre goblene si pictura pe numere. Foarte buna mancarea, am avut sansa sa gust cand eram colegi de celula. (...) Cat a imbatranit Gordon Ramsey!”, au fost doar o parte dintre comentariile oamenilor.

