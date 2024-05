Procesul lui Vlad Pascu, cel care, sub influența substanțelor interzise, a ucis doi tineri și a rănit alți trei în accidentul de la 2 Mai, a fost amânat până pe 7 iunie. O nouă judecătoare a preluat cazul.

Judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a fost recuzată, iar cazul lui Vlad Pascu a fost preluat de Carmen Claudia Berevoescu. Potrvit Digi24, aceasta deține și funcția de președinte al Judecătoriei Mangalia.

Judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a fost transferată la Judecătoria Constanța, după ce Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea de transfer. Aceasta își poate începe activitatea de la data de 1 iunie.

Citește și: La ce sumă se ridică despăgubirile cerute de victimele lui Vlad Pascu în accidentul din localitatea 2 Mai. Cine plătește

Judecătoarea din cazul tinerilor uciși în localitatea 2 Mai a fost înlocuită. Cazul se va relua de la zero

CSM a resprins la data de 24 aprilie cererea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a judecătoarei. Inspecția Judiciară se autosesizase după ce aceasta întrebase la unul dintre termene dacă Sebastian Olariu se află în sală și a cerut să-i prezinte buletinul.

De asemenea, părinții victimelor au declarat că judecătoarea a intrat în sală nepregătită și mestecând ostentativ gumă. La cel mai recent termen, judecătoarea Popoviciu a întrebat-o pe mama Robertei dacă a fost la înmormântarea acesteia.

Sebastian Olariu este unul dintre tinerii studenți uciși de Vlad Pascu în noaptea teribilului accident. Acesta, alături de Roberta Dragomir și-au pierdut viața, iar alți trei tineri au fost răniți.

Citește și: Judecătoarea Ancuța Ioana Popoviciu face o nouă gafă în timpul procesului din cazul 2 Mai. Ce a întrebat la cel mai recent termen

Părinții lui Sebastian Olariu au depus cererea de recuzare a judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu, după seria de gafe din timpul proceselor. Decizia de recuzare a acesteia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Mangalia și nu poate fi contestată.

„Am jucat ultima carte. Am zis că dacă ea nu va fi mutată, să mai avem încă o şansă şi şansa a fost de partea noastră, am văzut că au recuzat-o. Sper mâine să se amâne şi acest judecător să o ia de la zero că tot ce s-a întâmplat până acum nu a fost nimic bine”, declara Valentin Olariu, conform ObservatorNews.ro.

Alina Gorghiu, Ministrul Justiției, întrebată despre cazul Vlad Pascu, a răspuns: „Nu-mi cereţi să mă pronunţ pe dosare, însă, din punctul meu de vedere, este o uşurare că această procedură îşi va urma cursul fără judecătoarea care a creat atâta emoţie negativă în spaţiu public.”

De asemenea, avocata familiei Olariu va depune o nouă cerere de schimbare a încadrării juridice, conform Libertatea.

Citește și: Vlad Pascu, sancționat disciplinar în închisoare. Cum a fost pedepsit și de la ce a pornit

În întâlnirea care a avut loc astăzi, judecătoarea Carmen-Claudia Berevoescu l-a întrebat pe inculpat dacă vrea să declare ceva, însă acesta a refuzat. De asemenea, instanța a precizat că Vlad Pascu trebuie să fie prezent în sală la următorul termen.

Vlad Pascu a fost și astăzi în sala de judecată. A fost pentru prima dată de la începerea procesului când s-a aflat în fața părinților Robertei și ai lui Sebi. El a purtat un costum negru și a fost păzit de doi angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Citește și: Imagini emoționante de la marșul organizat în memoria tinerilor uciși de Vlad Pascu în localitatea 2 Mai

Jean Andrei, unul dintre avocații săi, a cerut instanței să fie menținute toate actele de procedură efectuate până acum, iar procesul să meargă mai departe.

Iar Adrian Bendeac, celălalt avocat al său, a declarat că nu se opune reaudierii părților civile. De asemenea, acesta a precizat că au fost plătite deja daunele spitalelor care au cerut decontarea spitalizării răniților în accident.

Instanța a anunțat că părinții tinerilor uciși în accident, cât și cei trei răniți vor fi reaudiați.

La începutul săptămânii, și părinții lui Vlad Pascu s-au prezentat la Tribunal în dosarul în care sunt audiați.