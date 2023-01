Județul din România unde zăpada este până la geamul caselor. Locuitorii avertizează că se circulă foarte greu

România s-a confruntat cu o săptămână plină de schimbări meteorologice. Un ciclon mediteranean puternic s-a apropiat de țară și a afectat zona de sud, est și sud-est a țării începând din noaptea de joi spre vineri.

Zăpadă cât casa în Bisoca, județul Buzău. Localnicii s-au trezit cu stratul de omăt până la geam

După temperaturi ridicate,ba chiar de primăvară în lunile de iarnă, un fenomen meteorologic s-a abătut asupra țării noastre și a adus zăpadă și ger. În ultimii ani am putut observa cum în lunile de iarnă temperaturile nu au mai fost normale perioadei, iar cu cât ne apropiam de lunile de primăvară, temperaturile scădeau, iată că lucurile nu sunt diferite nici în acest an.

Antena 3 CNN transmite imagini cu o femeie care încercă să străbtă nemeții de doi metri: Deci nu se poate...".

În satul Lopătăreasa din Buzău, zăpada și viscolul au pus stăpânire peste locuințe, iar din această cauză utilajele nu au mai putut acționa. Drumul a fost deblocat cu greu abia după câteva zile.

"Cred că sunt vreo șapte-opt ani, de când nu a mai nins așa, dar acum la urmă, avertizările astea ne-am dat seama că o să fie", spune un locuitor, pentru sursa citată.

Și în comuna Bisoca, locuitorii s-au trezit cu zăpadă până la nivelul ferestrelor. În unele zone, stratul a măsurat și doi metri. Pentru a putea face față situației, primarul comunei Bisoca a cerut să-i vină în ajutor utilaje din alte localități: "Este o fiu al iernii din 2012, când și atunci am avut zăpadă multă. Nu este chiar așa de multă ca atunci, dar am acționat încă de vineri seara cu 3 utilaje, proprietate ale primăriei. Am căutat să deszăpezim rutele principale, a nins și problema e că a bătut vântul și a troienit-o".

Din cauza vremii, localnicii s-au confruntat și cu o pană de curent.

În zilele următoare, vremea va fi încă nefavorabilă în sudul și estul țării, unde va continua să plouă. De asemenea, zonele din nord-est ar putea fi afectate de precipitații mixte, inclusiv ploi înghețate și polei.

Totul a început de la un ciclon polar care a traversat România, un fenomen meteoologic dur: "Acest acest ciclon polar e posibil să mai aducă aceste căderi masive de zăpadă, cum am văzut în acest weekend. Dacă nu în săptămâna asta, atunci într-una dintre săptămânile următoare. Urmărim cu atenție ce se întâmplă în weekend-ul viitor.

Dacă vorbim de marți, miercuri și joi, de creșterea valorilor de temperaturi, în special în partea de sud a țării, unde este posibil, mai ales în sudul extrem, să înregistrăm temperaturi între 8 până la 10 grade Celsius, valori peste ceea ce ar fi normal pentru această perioadă.

Așa cum arată informațiile la acest moment, este posibil ca sâmbătă, duminică și mai ales debutul următoarei săptămâni să aducă primele temperaturi cele mai coborâte", a transmis Elena Mateescu, aceleiași surse.

