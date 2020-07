Pensiile vor crește cu 10% în loc de 40. De când s-ar aplica majorarea: Anunțul de ultim moment al Ministrului Finanțelor

Lege pensii. Ministrul Finanțelor a anunţat că pensiile pot creşte cu 10% în acest an

Pensiile pot creşte cu 10% în acest an, a spus Ministrul Finanțelor, într-o intervenție la un post tv. Întrebat de ce doar cu atât, Cîţu a răspuns: ”În primul rând, creşterea pensiilor, aşa cum a fost ea trecută prin Parlament, nu avea nici o sursă de finanţare. Guvernul socialist, aşa cum am prezentat părţi din document anul trecut, în noiembrie, a prezentat o notă în care spunea foarte clar că nu poate să crească pensiile fără să influenţeze, să destabilizeze bugetul şi propunea – e un document pe care îl voi prezenta - reeşalonarea creşterii. Deci toată lumea ştia acest lucru. Nu are nicio legătură cu creşterea economică. Chiar şi dacă am fi avut creştere economică de 4%, tot ar fi fost o bombă pentru stabilitatea economică”.

*Ministrul Finanțelor, despre majorarea pensiilor în 2020; Foto: Hepta

Decizia finală de majorare a pensiilor, luată de Guvern