Lovitură pentru învățători și profesori! Schimbarea majoră plănuită de ministrul Educației. „Nu se poate să accept”

Învăţătorii sau profesorii din ciclul primar nu vor mai putea organiza after school cu elevii de la clasă şi nici să le dea meditaţii acestora, dacă viitoarea lege a Educației va suferi unele modificări în acest sens, dorite de ministrul Ecaterina Andronescu.



„Cred că, în viitoarea lege ( a Educaţiei - n.r.) trebuie să precizăm mai clar câteva lucruri, şi anume: doamna învăţătoare sau domnul profesor sau doamna profesor de ciclu primar sau domnul profesor pot să îşi organizeze after school, nu am nicio problemă, dar nu cu elevii de la clasă, pentru că există reacţia părinţilor care nu-şi pot trimite copiii în after school-ul profesorului de la clasă, că al lui copil este tratat diferit faţă de cei care merg la after school. Asemenea lucruri nu trebuie să le mai generăm. Aşa cum şi pentru profesorii care fac meditaţii, pregătire acasă cu elevii: nu cu elevii de la clasă, cu elevii de la alte clase. Totuşi, profesorii trebuie să aibă această conştiinţă profesională, ei sunt constructorii acestei naţiuni", a spus ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu.