Mai multe grupuri civice contestă concertul organizat de Institutul Revoluţiei Române pe 22 decembrie în Bucureşti: Reprezintă o jignire adusă memoriei eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989 şi urmaşilor acestora

”Vineri, 20 decembrie 2019, a fost anunţată organizarea în Bucureşti, pe 22 decembrie de către Institutul Revoluţiei Române, aflat în subordinea Senatului României şi condus de Ion Iliescu, preşedinte şi Gelu Voican-Voiculescu, director general a unui eveniment denumit “30 de ani de Libertate”. Este vorba despre un concert desfăşurat de la ora 16:00 în Piaţa George Enescu, într-un spaţiu alăturat Pieţei Revoluţiei, acolo unde acum 30 de ani s-a murit pentru libertate. Vor concerta Holograf, Vunk, Andra, Corina Chiriac, Irina Loghin, Gabriel Dorobanţu, Mioara Velicu, Horia Moculescu”, se arată într-un comunicat semnat de mai multe asociaţii civice care apreciază că un astfel de eveniment ”reprezintă o jignire adusă memoriei eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989 şi urmaşilor acestora”.

În opinia asociaţiilor semnatare, ”organizarea unui concert şi nu a altui tip de eveniment comemorativ exact în ziua de 22 decembrie, într-un moment şi un loc cu încărcătură solemnă deosebită nu poate fi decât un act de sfidare. ”Un eveniment cu muzică uşoară şi populară nu poate fi, în niciun caz şi sub nicio formă, acceptabil ca semn de respect pentru cei peste 1100 de martiri ai Revoluţiei, pentru răniţii din decembrie 1989 şi pentru familiile acestora. Dimpotrivă, astfel de evenimente constituie o desacralizare a memoriei victimelor şi ducerea în derizoriu a comemorării celor jertfiţi pentru libertate”, spun asociaţiile. Ele afirmă că organizatorii acestui eveniment au jucat roluri-cheie în desfăşurarea tragediilor din decembrie 1989 şi atât Ion Iliescu, cât şi Gelu Voican-Voiculescu sunt inculpaţi pentru crime împotriva umanităţii ca urmare a acestui fapt. ”Este imoral şi inadmisibil, o dovadă de cinism enorm ca aceşti doi inculpaţi să organizeze orice manifestare publică privind victimele din 1989, când probele ce-i incriminează în dosarul Revoluţiei reflectă rolul lor direct şi / sau indirect în moartea sau rănirea românilor în acele zile. Mai mult, folosirea a peste 100.000 de euro din banii publici pentru acest eveniment constituie o sfidare în plus la adresa românilor, la 30 de ani de la căderea comunismului”, afirmă semnatarii comunicatului. ”Organizarea evenimentului în spaţiul adiacent Pieţei Revoluţiei, unde, în faţa Ministerului de Interne (fostul sediu al CC al PCR), are loc o comemorare, alături de familiile celor ucişi la Revoluţie reprezintă un motiv în plus ca acest concert să nu aibă loc. Comemorarea este un eveniment solemn, în cadrul căruia va avea loc amintirea publică a numelor tuturor celor care au murit în decembrie 1989, precum şi proiecţia unor imagini ale acelor momente de sacrificiu care au stat la baza României democratice de astăzi. Comemorarea are loc de la ora 18:30, fiind precedată de un Marş Memorial cu plecare la ora 17:00 din Piaţa Victoriei pe ruta Piaţa Romană, Piaţa Universităţii, Piaţa Revoluţiei - toate locuri în care s-a murit pentru libertate. Un concert de muzică uşoară şi populară în imediata vecinătate a acestei comemorări va afecta solemnitatea evenimentului, care a fost anunţat şi aprobat conform legislaţiei în vigoare atât de către Primăria Municipiului Bucureşti, cât şi de Ministerul Afacerilor Interne”, spun grupurile civice. Ele solicită de urgenţă remedierea ”acestei situaţii ruşinoase, de natură a afecta un moment crucial pentru cinstirea memoriei celor care şi-au dat viaţa în lupta pentru democraţie”. Ei cer Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti să ia măsurile ce se impun pentru ca evenimentul organizat în Piaţa Revoluţiei de către grupurile civice să se desfăşoare în bune condiţii ”Cerem Institutului Revoluţiei Române să anuleze această farsă şi să-şi ceară public scuze pentru iniţiativa de organizare a unei chermeze unde au murit românii în 1989. Cerem tuturor artiştilor participanţi să-şi anuleze participarea la eveniment. Cerem tuturor instituţiilor statului să nu gireze prin parteneriat sau şi participare acest spectacol grotesc, ce întinează memoria celor ucişi în decembrie 1989.. Cerem Senatului României, în subordinea căruia se află Institutul Revoluţiei Române să-i demită cu efect imediat inculpaţii Ion Iliescu şi Gelu Voican-Voiculescu de la conducerea acestuia şi să prezinte public un angajament de reformare reală a instituţiei, în aşa fel încât să reflecte scopul şi misiunea acesteia, în acord cu respectul datorat momentului decembrie 1989 şi importanţa acestuia în parcursul democratic al României. Semnatari sunt Asociaţia 21 Decembrie 1989, Freedom House. Forum Apulum, #REZISTENŢA , Geeks For Democracy, Iniţiativa România, Corupţia Ucide.

Sursa : news.ro