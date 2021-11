Maia Morgenstern a fost infectată cu coronavirus. „Nu vreau să devin o povară”. În ce stare este celebra actriță

Celebra actriță a publicat pe rețelele sociale un mesaj prin car eși-a anunțat fanii că a fost infectată cu SARS-CoV-2. La începutul postării, îndrăgita actriță a adus în discuție o vorbă pe care o repeta obsesiv mama sa:

"Nu vreau să-ți fiu o povară!!!" Izbucneam în plâns; sau mai târziu, pufneam de-a dreptul jignită/plictisită când o auzeam vorbind așa. Nici nu concepeam asta, nici nu se punea problema. Mă enervam de-a dreptul. "Nu vreau să vă fiu o povară" , repeta MAMA. Uneori șoptit, alteori scâșnit. Îmi astupam urechile, nu puteam să aud sau să înțeleg așa ceva. Eram surdă. Între timp am mai înțeles unele lucruri. A trebuit să învăț să le accept și să le înțeleg. Cred că a venit rândul meu să spun: "Nu vreau să devin o povară!", a scris actrița pe contul său de Facebook.

Maia Morgenstern a precizat că s-a testat zilnic pentru Covid-19, iar în una dintre zile a ieșit testul a ieșit pozitiv.

„Și mai ales să acționez în consecință. Am grijă de mine. În toate felurile: de trupul meu, de mintea mea, de sufletul meu. Am grijă permanentă. În toată această perioadă am respectat toate regulile impuse, am urmat sfaturile specialiștilor de a mă proteja de boală, prin toate mijloacele cunoscute. Fără fanfaronadă, fără propagandă, fără surle și trâmbițe, fără a jigni sau agresa pe nimeni. Nu vreau să vă fiu o povară. Tot în această perioadă am făcut zeci și zeci de teste. Mai ales în ultimele 2...3 luni.

Maia Morgenstern a fost tesată pozitiv pentru Covid-19

Actrița a precizat că s-a testat pentru că, prin prisma profesiei, călătorește mult:

„Prin natura profesiei mele, călătoresc mult, sunt expusă multor riscuri. Și, da, vreau să muncesc, să-mi câștig existența: nu vreau să fiu o povară. O dată la doua zile sau în fiecare zi, dacă am spectacol sau filmare, făceam (și voi face!) test rapid. Certificat, necertificat, documente de orice culoare...eu fac, făceam și voi face test. Desigur, mulți râdeau de mine....și vor mai râde. Nu-i nimic, nu vreau să le fiu o povară. Și a fost așa: M-am testat alaltăieri, negativ. M-am testat ieri, negativ. M-am testat și astăzi (pentru că urma să am spectacol): POZITIV”, a scris Maia Morgenstern pe rețelele sociale.

Ce a făcut Maia Morgenstern după ce a aflat că are Covid-19

Actrița a precizat că și-a anulat toate ieșirile în public, s-a prezentat la medic. Artista est eîntr-o star ebună pentru că urmează tratamentul prescris:

„Evident, am anulat totul. Evident, m-am prezentat la medic din primul moment. Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aș fi putut infecta la rândul meu alți și alți colegi, parteneri de scenă, de muncă. Evident, am urmat cu sfințenie tratamentul prescris. E modul meu de a încerca să scutesc oamenii din jurul meu de povara și spectacolul cumplit al unei forme grave de boală. Felul meu de a spune: mulțumesc, domnilor și doamnelor doctor, asistente și asistenți, personal medical. Prețuiesc enorm efortul vostru! Nu vreau să fiu o povară!”, a scris celebra actriță.

Maia Morgenstern este mama a trei copii: Tudor Aaron Istodor (născut în 1984), Eva Leea Cabiria (născută în 1999) și Ana Isadora (născută în 2003). Recent, Cabiria Morgenstern a absolvit facultatea de Actorie.

Printre cele mai recente proiecte ale actriței se numără Sacrificiul și participarea la iUmor.

