Managerul Spitalului Municipal din Râmnicu Sărat, spital-suport COVID-19, anunţă că are echipamente pentru 7-10 zile

”Avem echipamente de protecţie pentru aproximativ 7-10 zile. Avem comenzi date si urmează să mai vină, dar la ceea ce avem acum în stocuri cam atât estimăm că ne ajung, între 7 şi 10 zile. De asemenea, până astăzi nu am avut medicamente, iar astăzi am trimis la DSP după medicamente. Avem lipsă de medici şi nu avem aparatură medicală. Avem o secţie de ATI de 15 paturi şi avem doar 2 ventilatoare. Ni s-au mai alocat bani de la Primărie şi am mai comandat încă 2 ventilatoare şi ştiu că urma să mai primim de la minister dar probabil urmează să ajungă”, a declarat, luni, Adrian Danielescu.

Potrivit acestuia, duminică a ajuns în unitatea de supot covid-10 primul pacient. Acesta se simte bine, având doar o tuse seacă.

”Este primul caz pe care l-am primit de la Secţia de Boli Infecţioase, nu prezinta probleme deosebite, are doar o tuse uşoară şi i se aplică tratamentul cu care a venit de la Buzau. Este din Cislău şi are aproximativ 50 de ani, a călătorit în Germania, a stat apoi în centrul de carantină. Când a început să prezinte simptome de boală a fost dus la Infecţioase Buzău, apoi adus la Spitalul din Rm. Sărat”, a adăugat managerul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, Adrian Danielescu.

Potrivit Prefecturii Buzău, în judeţul Buzău sunt 13 cazuri de COVID 19, 493 de persoane sunt în carantină instituţionalizată şi 2.306 persoane sunt izolate la domiciliu.