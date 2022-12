Marius are cinci copii și mătură străzile din București cu o mână aproape nefuncțională pentru 1.500 de lei. Povestea dureroasă

Acest bărbat are cinci copii și după 30 de ani de muncă la ADP, câștigă doar 1.500 de lei, sumă insuficientă pentru a-și întreține familia. A spus că de Crăciun nu are nimic de pus pe masă, a relatat bărbatul care a decis să facă public cazul său.

Marius, omul care curăță străzile din București, nu a intrat la serbarea fiicei sale de rușine. El muncește cu o mână aproape nefuncțională, folosindu-și doar două degete

Un bărbat din București care a participat la serbarea de Crăciun a copilului său de la Școala Specială Nr. 5 a fost profund impresionat de povestea de viață a unui măturător de la ADP Sector 3 și a făcut un apel pentru cei care doresc să îl ajute. Acest bărbat din București a relatat că bărbatul care muncește de o viață nu a putut participa la serbarea fiicei sale, probabil din cauza rușinii de a fi îmbrăcat în salopeta de muncă. El are cinci copii acasă și pe Nicoleta, care are probleme locomotorii și mentale.

Marius, bărbatul care trece prin probleme financiare mari și care are probleme de sănătate, riscă să își piardă mâna stângă, de la cot în jos, din cauza unui accident care i-a secționat tendoanele. În ciuda faptului că își poate mișca doar două degete, el continuă să măture străzile pentru a-și susține familia cu banii pe care îi primește.

Ionuț Zărescu, tatăl băiatului care a participat la serbare, a făcut public cazul bărbatului greu încercat: „Nu ar trebuie sa exista așa ceva!!! Nu asemenea probleme pt un singur om!!!

Va explic pe scurt…Astăzi am participat la serbarea de Crăciun a piciului meu (nu mai este pici, are 14 ani aproape) la Scoala Speciala nr. 5. Startul serbării a întârziat deoarece o așteptam pe Nicoleta… A sosit într-un târziu alături de tatăl ei, un om simplu, SLAB rău si îmbrăcat in costum de lucrător la ADP Sct. 3… Omul s-a învoit probabil de la muncă câteva ore sa fie alături de fata…

Nu a intrat in sala de clasa, rușinat probabil de cum este îmbrăcat, si a rămas pe hol…

Am intrat in vorba cu el si am aflat asa:

– Are 5 copii acasă, Nicoleta fiind o fata cu probleme locomotorii, si mentale… mi-a spus ca are 9 pareze…merge foarte greu

– El urmează să-si piardă mâna stângă, de la cot in jos, din cauza unui accident suferit, care i-a sectionat tendoanele… Mișcă doar 2 degete si așa face curat pe strada.. Îmi explică cum ține matura… Nu știu ce fel de accident a suferit, dar spune ca deja are cangrena si in scurt timp va merge sa o amputeze…

– Sotia lui nu muncește si are grijă de copii si de fata cu nevoie speciale.

– Are 30 ani de vechime in munca pe strada, si un salariu de doar 1500 lei pe luna in mana… spera la o marire… mi-a recunoscut ca are zile in care nu mananca nimic, pt ca sa poată hrăni copiii…Nu mințea, este foarte slab.

– Pe 23 este ziua lui de naștere…si spunea ca de Crăciun nu are mai nimic de pus pe masa

EU NU VA CER NIMIC… eu o sa ma duc în zilele următoare să-i duc un pachet și ceva bani…cât pot si eu… Fratele meu o sa mă ajute si el…

Eu ma plâng de problemele prin care trec in perioada asta, dar Dumnezeu mi-a arătat ca sunt oameni mult mai necăjiți decât mine… Știu , sunt si alți oameni poate mult mai nevoiași decât Marius (așa îl cheamă), dar el mi-a ieșit în cale, iar eu o sa-l ajut.

Vă urez sărbători fericite…

P.S. Am uitat sa spun că sta cu chirie…1000 lei pe luna chiria, și 1000 dările…”, a scris Ionuț Zărescu pe pagina sa de Facebook.

