MEC: Proiectul de buget prevede o alocare de 3,4% din PIB pentru învăţământ; bugetul alocat este de 38.417,6 milioane lei, în creştere faţă de anul trecut

Conform MEC, finanţarea sistemului de educaţie are la bază mai multe surse de venit, iar bugetul, pe lângă sumele alocate ministerului, se completează din bugetele alocate altor ministere care au activităţi de învăţământ (ex. MAI, MApN); sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (ex.: programul pentru şcoli al României: corn, lapte, miere, fructe; drepturile copiilor cu CES, din învăţământul special; bunuri şi servicii pentru întreţinerea şcolilor speciale şi CJRAE/CMBRAE; plata stimulentelor pentru participare la învăţământul special preşcolar); sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (ex.: finanţarea de bază pentru şcoli, plata stimulentelor pentru copiii din familii vulnerabile, încurajând participarea în cadrul ciclului preşcolar, drepturile copiilor CES integraţi în învăţământul de masă); sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular şi cel confesional - unităţi acreditate; cheltuieli susţinute din venituri proprii (universităţi, altele); cheltuieli susţinute direct de unităţile administrativ-teritoriale/UAT (ex.: finanţare complementară, suplimentară, investiţii).

"Ministerul Educaţiei şi Cercetării a discutat cu reprezentanţii autorităţilor locale pentru a clarifica obligaţiile legale şi pentru a se asigura de respectarea acestora privind: investiţiile, reparaţiile capitale, consolidările, subvenţiile pentru internate şi cantine; cheltuielile pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; cheltuielile cu bursele elevilor; cheltuielile pentru transportul elevilor; cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii; cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; cheltuielile pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, organizate în cadrul sistemului de învăţământ; cheltuielile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi; gestionarea situaţiilor de urgenţă; cheltuielile pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale", arată MEC.

Conform sursei citate, în concluzie, având în vedere bugetul realizat din anul 2019, în valoare de 36.909,9 lei, şi estimările pentru anul 2020, în valoare de 38.417,6 lei, constatăm că bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nu scade, ci creşte.

Sursa : news.ro