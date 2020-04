Mărturisirile cutremurătoare ale unui medic SMURD în Suceava: ”Am avut și rude printre pacienți, una dintre ele a murit. Încercă să-mi fac datoria!”

Alina Cigoli este medic rezident la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, iar luna aceasta a fost detașată la Suceava pentru a se ocupa de pacienți cu coronavirus.

"Sunt medic rezident, medicină de urgență, anul 5, la Iași. Sunt detașată la Suceava timp de o lună. Această poveste începe de pe 23 martie, când am primit un mesaj că este posibil să fie nevoie de mai mulți medici în Suceava. Mi-am făcut bagajele împreună cu soțul și copilul meu, care mă întreba frecvent unde merg. Fetița mea are patru ani. A fost un moment dificil. Mi-am făcut bagajele cu inima strânsă. Suntem oameni, sentimentul de frică este prezent, e adevărat. Dar am ales să fiu medic de urgență. Asta înseamnă că oricând poți primi un telefon și trebuie să fii pregătit să pleci acolo unde e nevoie de tine", a spus ea pentru Antena 3.

De asemenea, ea a dezvăluit că printre pacienții infectați cu noul coronavirus a avut și rude.