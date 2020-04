Medicul Ana Maria Apostol a explicat totul despre coronavirus! Adevărul despre mască și dezinfectanți

„Masca protejează pe cei din jur, în special cea chirurgicală. Aceasta are un filtru subțire prin care trec particulele mai mari de salivă, așa că folosirea ei e menită să protejeze pe cei din jur, dar nu neapărat purtătorul, căci virusul trece prin aceste măci”, a mai explicat Ana Maria Apostol.

Circulă coronavirusul prin aer? Răspunsul este nu! Conform explicațiilor medicului, virusul nu se elimină pur și simplu, ci prin intermediul strănutului sau al tusei, prin salivă. Picătura este grea, cade pe diferite supravețe și rezistă multe ore.

În plus, am mai fost sfătuiți să avem mare grijă la telefon, să-l dezinfectăm des. În plus, specialiștii mai recomandă să avem grijă la bani, chei și alte obiecte ce pot fi purtătoare de factori nocivi pentru sănătate.

