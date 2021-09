Fox News a relatat povestea lui Megan, tânăra asistentă care a făcut o schimbare radicală în viața ei.

Megan Hill e asistenta care a slăbit enorm doar ca să aibă mai bine grijă de pacienții COVID-19. Cum arată acum tânăra

Megan Hill are 35 de ani și provine din Fort Worth, Texas. În septembrie 2019, ea cântărea peste 110 kilograme și a decis să facă o schimbare în viața ei. Era necesar, spre binele ei. La acel timp, ea și-a fracturat piciorul drept, iar medicul care s-a ocupat de ea i-a spus că s-a întâmplat din cauza faptului că era supraponderală, a spus ea pentru SWNS.

"Am avut dureri cumplite la acel picior atunci", a spus tânăra asistentă, care este mama a doi copii adolescenți. "Medicul mi-a spus că trebuie neapărat să slăbesc dacă mai vreau să lucrez cum trebuie în spital".

"Am încercat de mai multe ori să slăbesc, am încercat mai multe diete. Am fost supraponderală de când l-am avut pe primul meu fiu", a mai adăugat ea.

Deși a încercat de mai multe ori să dea jos kilogramele în plus, de data aceasta a fost diferit. Ea a povestit pentru SWNS că a urmat propria ei dietă scăzută în carbohidrați și a început să meargă foarte mult pe jos în fiecare săptămână, împreună cu mama și cu bunica ei. "Am început să fiu foarte atentă la tot ce mănânc".

Tânăra își schimba stilul de viață, iar lumea din jurul ei se schimba și ea. Pandemia de coronavirus tocmai lovea SUA și căsătoria ei se încheia.

"Am avut atât de mult stres cu COVID-19", a declarat ea pentru SWNS.

Megan a ajuns să lucreze cu pacienți cu coronavirus de mai multe ori pe lună, a spus ea pentru SWNS, așa că a decis, cu atât mai mult, că trebuie să slăbească, ca să facă față situației și să îi poată îngriji mai bine.

"Am divorțat în februarie 2020 și am devenit o mamă singură cu doi copii, plus stresul financiar care apăruse, pe lângă cel de la serviciu, așa că sunt sigură că și stresul a contribuit enorm la scăderea în greutate", a adăugat ea. "Cazurile de COVID-19 s-au înmulțumit și s-au agravat, totodată".

"Nici nu l-am mai lăsat pe fiul meu să meargă la școală pentru că lucram cu pacienți care necesitau transplante de organe foarte vulnerabili, care nu aveau voie să se îmbolnăvească de această boală", a mai spus ea.

Megan cântărește acum 61 de kilograme, reușind astfel să scape de 50 de kilograme pe tot parcursul perioadei cât s-a dedicat pacienților cu COVID-19. Nu i-a fost ușor atunci, în plină pandemie, dar viața ei s-a schimbat total.

Se poate bucura de mai multe activități decât înainte. "Simt că trăiesc pentru prima dată în viața mea", a spus ea. "Înainte eram atât de deprimată, acum îmi place să călătoresc, să fac drumeții, să petrec timp cu copiii mei, să petrec timp cu partenerul meu de viață", a declarat aceasta.

Ea s-a regăsit cu un fost coleg de liceu, de care era îndrăgostită, iar acum cei doi sunt într-o relație.

