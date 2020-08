Ministerul Sănătății: "Să măsori temperatura elevilor este inefcient!" Care sunt noile măsuri ce ar urma să fie impuse din toamnă, pentru școlari

Testarea elevilor nu ar avea niciun efect și că nu ar putea să ducă la niciun rezultat care să fie folosit în luarea vreunei decizii.

„Legat de testare a elevilor. Nu se efectuează și nimeni nu a efectuat o testare pentru că nu are nicio relevanță, să testez persoane asimptomatice în mod aleatoriu, vei identifica un caz cel mult la mia de locuitori. Studiul de prevalență pe care îl realizează acum Institutul Național de Sănătate Ppublică are niște rezultate preliminare undeva la 2% din populație, mai puțin de 2% din populație are anticorpi deci nu se pot lua decizii pe astfel de cifre, dacă e 2 sau e 5% e același lucru. Suntem foarte departe de procentul de 60 – 70% necesar pentru imunizare în masă, deci în absența unui vaccin nu putem vorbi de imunizare în masă.

Noi am analizat constant numărul de cazuri, în prezent din cele peste 60.000 de cazuri confirmate, un procent de 6,2% sunt cu vârsta sub 19 ani, deci avem în jur de 4.000 de cazuri cu vârste sub 19 ani, infectarea acestora producându-se e în comunitate, în condițiile în care școlile au fost închise. De-asta spun că riscul este și va fi prezent, tot ce trebuie să facem este să minimizam riscul de infectare în școală pentru că infectare comunitară va rămâne și va creea un pericol pentru școli”, a subliniat Garofil.

Secretarul de stat a mai anunțat că ghidul sanitar pentru școli va fi publicat cel mai probabil în următoarele zile.

”La sfârșitul săptămânii, cel târziu începutul săptămânii viitoare ghidul va fi gata. Va fi transpus cel mai probabil într-un ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Educației, va fi pus în transparență decizională astfel încât orice feedback este binevenit și ne dorim să iasă un document cât mai bun și cât mai eficient”, a mai precizat oficialul.

Scenariul roșu cu închiderea școlilor nu va intra în vigoare automat la depășirea pragului de 3 infectări noi la mia de locuitori într-o localitate, a mai declarat Dragos Garofil, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Monica Anisie a spus că formarea profesorilor pentru predarea digitală se face și la televizor, iar “TeleȘcoala profesorilor” va conține cursuri de folosire a platformelor educaționale.