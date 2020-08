„Cancerul nu avea ce să caute în viața mea”. Miruna își îngrijea mama bolnavă de cancer când a făcut și ea boala! Acum au ajuns amândouă la mila vecinilor

citește și: „Am 27 de ani și mor de cancer. Îmi mai doresc un singur lucru, pentru cei doi copii ai mei”. Ce plan emoționant și-a făcut o mamă tânără, înainte de moarte!

Din cauza traiului greu, tânăra mai are numeroase alte afecțiuni, la care s-a adăugat acum și cancerul! Fata suferă de tulburare anxios-depresivă, atacuri de panică, claustrofobie și anemie plurifactorială moderată.

„Nu era de ajuns că, la 14 ani, tatăl meu s-a hotărât să divorţeze şi ne-a lăsat singure, pe mine şi pe mama care era bolnavă, iar eu am început să lucrez de la 17 ani ca să o pot îngriji şi ca să pot merge la şcoală. Mai apoi ne-am pierdut apartamentul în care am crescut şi asta tot din cauza tatălui meu care a lăsat multe lucruri încurcate. A urmat calvarul chiriilor, totul ducând la stres şi suferinţă. Din februarie ne luptăm cu acest nou diagnostic. Fără locuinţă, cu o mamă bolnavă care trebuie îngrijită, cu lucrurile afară în curtea unei case unde am primit permisiunea să locuim temporar, fără serviciu şi neasigurată... Cancerul nu avea ce să caute în viaţa mea şi, totuşi, viaţa nu te întreabă, doar te loveşte”, a mai povestit Miruna.

Acum, Sfârlea Miruna și mama ei trăiesc din mila vecinilor și speră că cei care doresc să le ajute vor dona, cât de puțin, în contul deschis pe numele tinerei. Cei de la ebihoreanul.ro au prezentat mai multe detalii despre acest caz cutremurător.