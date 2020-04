Un fiu și-a îngropat tatăl în Suceava: “Era într-un sac, îmbrăcat în pijamale. Sicriul sigilat, învelit în folie de plastic. Am aflat abia la morgă că avea coronavirus"

A doua zi dimineață s-a dus la morgă. Trei ore a așteptat până i-a venit rândul.

O identificare rapidă și hârtia de formolizare pe care scria “COVID Pozitiv”.

“E dureros să duci un om la groapă îmbrăcat în pijamale... el fiind într-un sac. Se deschide sacul, l-ai recunoscut, se închide sacul. Se sigilează sicriul, se pune și o folie de plastic. De la morgă, se merge direct la cimitir, cu firma de pompe funebre. Înmormântarea este maxim cu 8 oameni. Au fost trei preoți, cu care tata era prieten, și cinci membri din familie. Totul pe repede înainte. Într-o oră, cu tot cu transport, tatăl meu a fost înmormântat", a povestit suceveanul pentru presa locală.

“Întrebarea mea este următoarea: eu, familia mea, mama mea, am stat toți în preajma tatălui. Pe mama nu pot să o las singură, am luat-o la mine. În doi ani și-a îngropat mama, fratele și sora mai mare. Nimeni de la Direcția de Sănătate Publică nu a sunat să întrebe: măi oameni buni, ce-i cu voi? Ați avut un deces în familie, uite trebuie să vă carantinați să vă izolați... sau să ne programeze la o testare. Am încercat să sun eu: telefonul veșnic ocupat”, a mai spus bărbatul.