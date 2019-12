VIDEO/ Nadia Comăneci, interviu exclusiv la Observator despre fuga ilegală din țară! „Am sărit vreo șapte garduri ghimpate”

În premieră naţională, va fi difuzată transmisiunea CNN din 1989, atunci când Nadia a putut să reia legătura cu familia ei, prima oară după ce apărăsit ţara ilegal. Mâine, la ora 19.00, la Observator voți putea urmări reportajul realizat Sabrina Preda şi Mihai Dină.

„Am sărit vreo șapte garduri ghimpate și nu aveam voie să ieșim la șosea pentru că eram într-un loc unde nu era picior de om. Cei care conduceau mașina au spart un far, pentru că era noapte și au spus nu ieșiți până nu vedeți o mașină care nu are decât un far! Zici că povestesc un film”, a povestit Nadia Comăneci.