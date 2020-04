Acestea sunt substanțele ce distrug coronavirusul într-un minut! Nelu Tătaru: „Trebuie să ne intre în reflex”

Președintele Klaus Iohannis, prima conferință de presă de la declanșarea pandemiei. Ce se întâmplă după 15 mai: „Vor rămâne multe restricții în vigoare”

Tătaru spune că trebuie să ne petrecem vara având ca vecin virusul, dar şi că restricţiile se vor ridica, pe regiuni, în funcţie de evoluţie.

Am fost în starea de urgenţă şi până acum, şi de Sărbătorile Pascale în care majoritatea populaţiei şi mulţumesc pentru acest lucru, a respectat, dar a fost şi o parte relativ mică a populaţiei civile care nu prea a respectat acest moment. Şi atunci noi recomandăm distanţarea socială” , a declarat ministrul Sănătăţii.

Nelu Tătaru spune că speră ca în două-trei săptămâni să vedem o scădere a numărului de cazuri şi a numărului de decese.

„Un focar necontrolat se duce spre o transmitere comunitară extinsă, spre o reaşezare a ceea ce a însemnat evaluarea pe care ne-am făcut-o până în acest moment. Dacă am fost într-un anumit registru până acum, am fost pentru că şi noi şi populaţia civilă am ştiut să respectăm nişte reguli.