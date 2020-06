Nelu Tătaru, mesaj alarmant pentru români! "Numărul de cazuri va mai crește! Pentru că s-a trăit acea senzație de libertate"

Numărul mare de cazuri noi de COVID-19 din ultima săptămână este cauzat de măsurile de relaxare și de aglomerarea de persoane din anumite zone ale țării, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

"Am avut două weekend-uri largi, două weekend-uri mari, de vineri până luni seara. Și am avut și o aglomerare în diferite zone ale țării, s-a trăit acea senzație de libertate, am avut o accentuare a transmiterii comunitare, nu exponențial, dar am avut o creștere. Ne pregătim de astăzi de a treia sesiune de relaxări și trebuie să ne gândim că în următoarea perioadă va crește, dar controlabil numărul de cazuri. De aceea ne trebuie și starea de alertă, sunt zile, cum este duminica, în care sunt recoltări mai puține, s-ar putea astăzi să avem o scădere a numărului de cazuri noi. Dar urmează să evaluăm tot ce înseamnă săptămâna trecută și să ne pregătim pentru al treilea val de relaxări care urmează”, a declarat Nelu Tătaru.

Acesta susține că trebuie menținută o pârghie a autorităților pentru a putea menține numărul cazurilor sub control.