Noi interceptări ale convorbirii lui Vlad Pascu cu mama sa: "Vreau să-ți fac dosar medical sa te trimită la Rahova". Ce a spus el

Noi conversații telefonice au fost interceptate de către procurorii DIICTO între Vlad Pascu și Miruna Pascu, după arestarea acestuia. Băiatul care a împlinit în arest 20 de ani a ucis doi tineri la 2 Mai, pe 19 august, după ce a condus sub influența drogurilor.

O parte a interceptării telefonice a fost publicată de către Antena 3 CNN și scoate la suprafață modul în care plănuia mama băiatului să-i ușureze pedeapsa fiului ei. Aceasta se gândea la un plan pentru a-i face un dosar medical.

Vlad Pascu și mama sa, Miruna Pascu, sunt arestați preventiv. Miruna Pascu este arestată preventiv pentru 30 de zile. Sursele Libertatea arată că femeia este arestată fiind acuzată "că a încercat să o șantajeze pe fosta iubită a lui Vlad Pascu după accidentul din 19 august și pentru că este suspectată că i-a furnizat droguri fiului ei".

Ce a vorbit Miruna Pascu cu fiul ei, Vlad Pascu: "Este centru de tratare de dependențe, dar vedem..."

În cele ce urmează este înșiruită conversația dintre Vlad Pascu și mama lui, publicată de Antena 3 CNN.

Miruna Pascu: Vedem. Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la Rahova. Să te trimită pe aici, pe Rahova. Vedem…

Vlad Pascu: Pe Rahova?

Miruna Pascu: Da. Este centru de tratare de dependențe, dar vedem, ți-am zis că n-am.

Vlad Pascu: Cu dependențe și cu o boală, pe caz de boală să mă țină pe spital.

Miruna Pascu: E cel mai bun centru. Adică cel mai curat, și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniul ăsta și nici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu.

Vlad Pascu: Mmm… bine!

Miruna Pascu: Primul lucru pe care trebui să-l fac e să fac dosar medical. Cu siguranță trebuie să-ți fac în primul rând dosar medical și după aia, încet, încet… Tu cu cine mai ești acum în camera aia?

Vlad Pascu: Ah, e ok acum. Mai sunt doar cu băiatul ăla de care ți-am zis că nu avea de mâncare și astea. Am stat, a fost super caraghios chiar. Și ne-a mai băgat pe încă un domn care e comisar la garda de mediu, e în vârstă, are aproape șaizeci de ani, e la locul lui.

Miruna Pascu: Eh, asta e și ideea. Așa trebuie și tu să fii de acum încolo, nu să fii cu nebuni. Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din asta. Și nu le fac gratis. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc, dar încerc orice să fac, dar nu mai veni cu… Deci nu știu.

Vlad Pascu: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

Miruna Pascu: Dar nu e vorba de părere. E vorba de faptul că astea au niște repercusiuni legale. Eu despre părerea lor, mă doare și pe mine tot în cot.

Vlad Pascu: În situația în care sunt acum mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, în viitor.

