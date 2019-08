O bătrână a fost bătută cu bestialitate în gara din Iași, femeia își aștepta nepoata. „Au început, maică, să mă bată cu pumnii și picioarele, să țipe și să râdă”

O bătrână din Iași a ajuns la urgențe după ce trei bărbați au bătut-o chiar în incinta gării din oraș. Femeia a încercat să strige după ajutor, însă bărbații i-au furat bunurile și au fugit.

Bătrâna își aștepta nepoata în Gara Internațională când, un grup de trei oameni ai străzi, s-au apropiat de ea și au târât-o de pe banca pe care se așezase , la colțul unui grad. După ce au bătut-o, i-au luat sacoșa cu bucate și ultimii bani și au fugit.

"Stăteam pe bancă si deodată s-au apropiat de mine. M-au înșfăcat deodată și m-au izbit pe jos. Au început, maică, să mă bată cu pumnii și picioarele, să țipe și să râdă. Fiindcă m-au luat deodată, eu nu am avut timp nici să-mi dau seama ce se întamplă. M-au batut cu pumnii în față și mi-au dat cu picioarele în spate. Îmi amintesc că am început să strig după ajutor, iar ei când au auzit asta, au început să fugă. Mi-au luat plasa cu bucate și au dispărut maică. Abia îmi cumpărasem niște ouă, roșii, castraveți și pâine și mai aveam rest 100 de lei, ca să îi am până la pensie. Mi-au luat tot. Am stat ieri flămândă în spital, până ce, o femeie care stătea cu mine în salon, și-a făcut mila și mi-a cumparat o bucată de salam și pâine", povestește bătrâna.

Un bărbat a auzit-o pe femeie țipând și a sunat la Poliție, un echipaj s-a deplasat la locul faptei și a constatat situația. Femeia a fost trimisă de urgență la UPU, unde i-a fost acordat primul ajutor. Aceasta a suferit mai multe fracturi, a rămas mutilată și vizibil afectată emoțional.

Poliția nu a reușit să contacteze familia bătrânei, iar aceasta a rămas internată pentru a fi urmărită din punct de vedere medical.

Maria Ciornila are 63 de ani și își aștepta nepoata în gară

Femeia este din comuna Popești, județul Iași și duminică seara își aștepta nepoata în gară. În momemtul producerii atacalui, afară era deja întunecat. Bătrâna nu are telefon mobil și nu a putut fi contactată de către nepoată.

"Maică, de n-aș mai trăi. Numai Dumnezeu mă ține în putere, numai Dumnezeu știe ce e în sufletul meu. Nu știi, maică, cum este să stai singură în spital aici și să știi că nimeni nu întreaba de tine. Iaca mă plimb dintr-un spital în altul până vor descoperi doctorii ce am. Mă dor toate, nici nu mă pot mișca. Ca să pot merge, trebuie să mă țin de perete. Nu știu ce au avut oamenii aceia cu mine, de ce mi-o fi făcut atâta rău. Mă doare spatele de nu mai pot și când stau în șezut, simt că fiecare parte a coloanei mi se mișcă. Doctorii nu mi-au spus încă ce am. Sper doar să nu fie ceva foarte grav, că eu trebuie să mă întorc la treaba. Am acasa curtea de îngrijit, grădina, dar și casa. Dacă nu fac eu, nu face nimeni. Așa este când ești singur, maică", adaugă bătrâna.

Bătrâna se afla internată la Spitalul Clinic de Urgente "Sf. Spiridon" și va sta până ce medicii îi vor stabili un diagnostic.