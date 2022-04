O bunicuță din Mariupol a înduioșat internetul. Nu a putut să-l părăsească și a fugit cu cocoșul VIDEO

Mariupol este unul dintre cele mai afectate zone din Ucraina în contextul războiului început de Rusia. Oraşul Mariupol a fost bombardat intens de armata rusă în ultimele săptămâni, iar sâmbătă seară Rusia a anunţat că zona urbană a fost „curăţată” de forţele ucrainene, relatează News.ro.

Potrivit primarului, numărul civililor morţi este de circa 20.000, iar cei care au reușit să iasă în viață au plecat doar cu lucrurile cele mai importante, abandonându-și tot ce au strâns o viață întreagă.

Printre cei care au reușit să se salveze din orașul asediat de ruși se află și o bunicuța care a înduioșat internetul cu gestul ei. Bătrâna a fugit din Mariupol, dar nu a plecat singură. Aceasta și-a luat cu ea și cocoșul, „prietenul” ei în vreme de război, iar Ministerul ucrainean de Externe a postat imagini în social media.

Potrivit ministerului, femeia a explicat că nu îşi putea lăsa prietenul în urmă, după ce împreună au supravieţuit bombardamentelor şi lipsei de hrană.

#Ukrainian granny who fled #Mariupol took her rooster with her.



She explained that she could not leave her friend with whom they had together survived the bombing and starvation.#StandWithUkraine️#StandUpForUkraine #StopRussianWar pic.twitter.com/o2xCGKJmW5