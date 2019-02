„Am încercat să îl fac să creadă că am murit, dar am leșinat”. O elevă de 10 ani a fost violată de un minor, în apropiere de casa ei

O elevă în vârstă de 10 ani a fost strangulată și violată de un minor, în apropiere de casa ei. Copila a fost atacată de un băiat de 16 ani, în timp ce se întorcea de la școală.

Mama elevei violatee în drum spre casă i-a trimis acesteia un mesaj pe telefon, după ce a trecut ora la care copila obișnuia să se întoarcă de la școală. „Unde ești?”, a întrebat-o femeia, fără să primească răspuns.

Câteva minute mai târziu, la ușa femeii a bătut un bărbat care a găsit-o pe copilă într-un pârâu din apropiere.

Atacatorul adolescent a pledat vinovat pentru strangulare și agresiune sexuală, dar a negat violul și tentativa de omor. El neagă și faptul că a încercat să o sufoce pe copilă pentru ca apoi să o abuzeze sexual.

Adolescentul, acum în vârstă de 17 ani, a plecat de la școală cu bicicleta lui și a atacat-o pe elevă de la spate, în orașul Exmouth din comitatul englez Devon, pe 4 octombrie 2018.

„Am sunat acasă ca să anunț că voi ajunge imediat și apoi a alergat cineva spre mine și m-a strâns de gât. Am fost îngrijorată că nu voi avea suficient oxigen și că aș putea muri. Mă strângea din ce în ce mai tare. Nu puteam vorbi, deoarece gura mea era foarte umflată. Mai întâi am încercat să pretind că am murit sau ceva – sperând că va pleca, dar apoi chiar am leșinat”, le-a povestit eleva anchetatorilor.

Atacatorul minor ar suferi de tulburare de spectru autist și ar trăi într-o familie adoptivă.