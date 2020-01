O femeie a ajuns la spital cu dureri puternice, dar medicii au trimis-o acasă: ”Am avut un avort spontan, iar doctorii n-au fost capabili să-și dea seama!”

Care rețetă? Nu am primit nicio rețetă, doamna doctor a zis că nu am nimic, sa mă îmbrac și să plec acasă. Mi-a spus doar să iau no spa de 3/zi. Până și medicul a fost uimit de faptul că nu primisem nicio rețetă și a hotărât să îmi administreze un calmant tot, no spa/injectabil. Ok… după toate astea am venit acasă mai distrusă decât cum am ajuns acolo. Menționez că acel no spa nu a acționat sub nicio formă. În cursul zilei de azi am stat acasă la cererea medicilor și m-am tratat cu no spa (făcându-mi nimic, neameliorând nicio durere).

Am decis să plec înapoi la UPU din cauza durerilor insuportabile care nu treceau cu niciun fel de calmant pe care l-am luat. Am ajuns la UPU, iar medicul care m-a examinat dimineața mi-a adresat următoarele cuvinte: “Doamnă, ce căutați aici? Ați fost dimineață la ginecolog!”

What?! Da, am fost examinată de o doamnă doctor care m-a pus să mă dezbrac și cam atât. Nu tu o ecografie, nu tu o analiză… să vedem de ce se întâmplă toate astea. Am stat două ore la UPU cu dureri îngrozitoare, nimeni nu m-a băgat în seamă decât medicul care m-a făcut idioată și care m-a acuzat că mă îndoiesc de doamna ginecolog care are 20 de ani experiența în domeniul ginecologiei.

Bun, mie una, nu mi se pare logic să administrezi no spa pentru o durere care nici măcar nu știi de unde provine! Nu ai cum să administrezi medicamente pentru o durere care nu știi de unde provine!!! Bun, partea cea mai tare e că, defapt… nu era așa cum au spus ei! Cum că nu aș avea nimic!

Am decis să mergem la un alt medic, unde s-a constatat faptul că acele sângerări provin din cauza avortului spontan care mi s-a întâmplat! Adică mai pe limba românească, am pierdut o sarcină iar incompetenții ăștia nu au fost capabili să își dea seama!