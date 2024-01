O femeie din Cluj a dezvăluit ce a ajuns să facă, din cauza gălăgiei vecinilor săi. Mesajul a devenit viral

O femeie din Cluj a dezvăluit ce a ajuns să facă, din cauza gălăgiei vecinilor săi. Mesajul său a stârnit numeroase reacții.

Atunci când stai la bloc, sunetele făcute de vecini ar putea să devină deranjante, mai ales atunci când este vorba despre reparații sau reamenajări. O femeie din Cluj a dezvăluit ce a ajuns să facă, exasperate fiind de sunetele vecinilor săi.

Sunt foarte multe persoane care aleg să se mute la casă, pentru a avea parte de mai multă liniște. Traiul la bloc aduce și confort, dar poate veni la pachet și cu neplăceri precum gălăgia făcută de vecini.

De asta s-a convins și o femeie din Cluj, care a povestit cu ce situație neplăcută se confruntă, din cauza vecinilor săi, care deranjează din plin cu gălăgia făcută.

Iată mai jos mesajul femeii, publicat inițițal pe Reddit și devenit ulterior viral:

”De o săptămână, vecinii de deasupra mea dau cu picamere cam 6-8 ore pe zi. Nu se poate sta în casa. Nu știu dacă darama pereți și fac alții sau ce Doamne ferește fac, dar nu mai pot, și eu și prietenul meu lucram remote. Am reușit prin cafenele și biblioteci să lucrez, dar dacă am un meeting, tot după 8-9 seara trebuie sa îl pun altfel nu se poate vorbi. Ce pot sa fac în legătură cu asta? Mă gândesc că e legal, dar e de mega prost gust, nici măcar cu un r...t de hartie cu ”scuze de inconvenient” nu m-am putut consola că nici măcar atâta bun simt nu au avut. Nu vreau sa fiu naspa, dar eu nu plătesc chirie să ies de 7 ori pe saptamana la cafeaua de 6 ore. Persoanele în cauză nu le pot contacta, că e doar echipa de renovari sus, proprietarii presupun ca stau bine mersi în alta parte”, a povestit clujeanca nemulțumită, potrivit celor de la stiridecluj.ro.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu zeci de români i-au transmis mesaje femeii.

„Nu prea ai ce face. Eventual poti discuta cu echipa de renovari sa-ti dea un termen estimativ cam cat mai au pana termina treaba. In rest, daca sunt in afara orelor de liniste nu ai ce sa le faci”, „E de prost gust ce face, dar e de prost gust si sa te plangi sau sa reclami la politie daca nu ai incercat macar sa discuti cu el prima data. Daca ii explici si continua, fa direct reclamatie la politie si iti sugerez sa si inregistrezi cand se intampla in caz ca se opreste cand vine politia sa verifice.

Oarecum si perspectiva lui trebuie inteleasa, adica daca ai un apartament si vrei sa il renovezi, e normal sa poti face asta, incearca sa ii propui un compromis sa lucreze in afara orelor de liniste sau cand ai program de lucru, ori in weekend”, „Cum s-a zis si mai sus 13:00-15:00 si 22:00-8:00 sunt singurele intervale cand is obligati sa faca liniste, si da, atunci se dau si amenzi. In rest nu ai ce sa le faci”, iată doar o parte dintre mesajele și reacțiile celor care au citit mesajul femeii.