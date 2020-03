O firmă din Iaşi care realizează substanţe chimice are cereri uriaşe din partea spitalelor pentru a livra dezinfectanţi. Managerul firmei: Am demarat procedurile de autorizare, deocamdată facem donaţii

Managerul companiei Chemical Company SA din Iaşi, Radu Ciobanu, a declarat pentru News.ro, că firma pe care o conduce a donat deja sute de litri de soluţii hidroalcoolice către spitalele ieşene şi că sunt solicitări uriaşe de livrare din partea unităţilor medicale.

“Am trimis toate documentele la Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi am intrat pe procedură de urgenţă pentru autorizarea punerii pe piaţă pentru mai multe produse biocide realizate de noi, în principal dezinfectanţi pentru mâini, dar şi dezinfectanţi pentru suprafeţe. Substanţele active din compoziţia acestor produse sunt aprobate de Comisia Europeană. Urmează ca produsele să fie testate şi la Institutul Naţional de Cercetare Cantacuzino. Sperăm că vom avea aprobările cât mai repede“, a afirmat Radu Ciobanu, managerul companiei din Iaşi.

El a spus că firma sa a donat deja sute de litri de soluţii hidroalcoolice către şapte spitale din Iaşi, inclusiv către Spitalul de Boli Infecţioase, unde sunt internaţi pacienţii confirmaţi cu noul coronavirus.

“Noi colaborăm deja cu spitalele din toată ţara de 20 de ani, pe zona reactivilor de laborator. Primim zilnic cereri de ordinul tonelor din partea spitalelor şi a unităţilor implicate în tratarea şi prevenirea acestui virus, telefoanele sună încontinuu, pentru că nu se mai găsesc dezinfectanţi pe piaţă. Cererea depăşeşte în acest moment stocul disponibil de dezinfectanţi din România, dar noi putem face cinci tone pe zi. Producem deja în regim de urgenţă aceste soluţii hidroalcoolice pe bază de alcool 70 la sută, pentru igienizarea mâinilor şi a suprafeţelor. Nu am inventat nimic nou, ne-am mobilizat pentru a veni în întâmpinarea autorităţilor şi a personalului medical din linia întâi care luptă zilnic împotriva COVID-19. Am donat deja sute de litri, dar spitalele au nevoie în continuare nevoie de dezinfectanţi şi trebuie să găsim soluţii să îi ajutăm.

Vom dona spitalului de Boli Infecţioase Iaşi necesarul de dezinfectanţi până la sfârşitul pandemiei, dacă va fi nevoie. Am resetat firma, am pus pe pauză toate contractele pe care le aveam, pentru că primează interesul naţional în această perioadă critică. Suntem 70 de oameni în companie, în trei zile ne-am reorganizat“, a mai spus Radu Ciobanu.