Mărturisirile unei femei care și-a pierdut bebelușul înainte de a-l naște: ”Am avut un șoc! Mi-am lovit burta sperând ca fiica mea să se miște!”

O tânără în vârstă de 25 de ani, care era însărcinată în 36 de săptămâni, aștepta cu nerăbdare momentul în care își va ține în brațe bebelușul, însă totul a luat o întorsătură neașteptată, ce i-a adus o durere incomensurabilă.

Jade Smith, o tânără în vârstă de 25 de ani, dintr-un orășel din sudul Londrei, a mărturisit că aștepta emoționată nașterea fetiței ei. Totul s-a transformat, însă, într-un coșmar, atunci când în timpul unei ecografii, medicul i-a spus că bebelușul a murit. Se întâmpla cu doar câteva zile înainte de a veni pe lume.

Citește și: „Vă rog, vă implor, nu pupați bebelușii!”. Un nou-născut a ajuns la un pas de moarte, după ce a fost pupat la botez

Drama fetei a început pe 28 februarie, când a început să-și dea seama că a început să se miște din ce în ce mai puțin. A mers la medic, căruia i-a spus că suferă de un diabet gestațional, iar acesta i-a explicat că micuțul este în regulă. O zi mai târziu, însă, în urma unei ecografii, mama de doar 25 de ani a primit vestea teribilă: fetița ei, pe care urma să o aducă pe lume, a murit.

Acum, însă, la câteva luni de la tragedie, Jade a vorbit despre pierderea suferită și a povestit că funeraliile fiicei ei au fost singurele la care a mers.

”Moașa s-a uitat la mine și a spus ”copilul tău a murit”. Mamea mea țipa și a avut un șoc. Nu am înțeles nimic. Mi-am lovit burta așteptând ca ea să se miște. După ce medicii au scos bebelușul și mi l-au pus în brațe, am experimentat cel mai trist sentiment. Funeraliile lui Darcie-Rose au fost singurele la care am mers. A fost foarte greu.”, a povestit mama îndurerată.

Citește și: Sunt o minune! Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în corpul unui bebeluş în prima oră de viaţă?

”Mult timp am fost în șoc. Îmi amintesc că după înmormântare am vorbit cu o asistentă și i-am mărturisit că nu-mi mai amintesc multe lucruri din acea perioadă. Să-mi pierd copilul mi-a schimbat viața.”, a mai povestit ea.

”Atunci când am aflat că sunt însărcinată, am fost în culmea fericirii. Toți prietenii mei au copii, iar eu eram singura care nu avea. Am fost atât de fericită și abia așteptam să mă bucur de viața de mămică.”, și-a mai amintit tânăra de 25 de ani.

Acum, ea își dorește ca femeile însărcinate să fie foarte atente și să meargă la medic de îndată ce constată că bebelușul nu se mai mișcă.

”Nu vreau ca alți oameni să treacă prin ce am trecut eu. Vreau ca mamele să fie atente și conștiente de riscurile la care se expun dacă bebelușul nu se mai mișcă la fel de mult ca înainte. Trebuie să meargă de urgență la medic ca să se asigure că e totul în regulă. Trebuie să fie monitorizate în permanență, chiar dacă testele au ieșit bine.”, a mai precizat femeia.