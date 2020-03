O tânără de 21 de ani, internată la Institutul Matei Balș, își strigă disperarea: „Sunt COVID-19 confirmată și, de patru zile, ocup degeaba un pat de spital”

Întoarsă din Marea Britanie, tânăra de 21 de ani a fost depistată pozitiv cu coronavirus și internată la Institutul Matei Balș din București, Pacienta a povestit, pe Reddit, câteva dintre experiențele trăită din momentul în care a primit rezultatul testului.

„Probabil primul gând a fost "Fir-ar, am avut dreptate", pentru că mă așteptam să iasă pozitiv, apoi am fost speriată de ce înseamnă statul în spital, având în vedere că nu am mai experimentat asta până acum. Din punct de vedere al sănătății mele, am încercat să nu mă panichez prea tare, pentru că statisticile arată că am un caz ușor și care va trece repede. Nu m-ar fi ajutat la nimic să las anxietatea și frica să mă copleșească. Pentru mama eram îngrijorată, dar e o super-femeie <3 și a testat negativ”, a scris tânăra.