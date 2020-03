O viitoare mamă, rămasă pe străzi în Italia, imploră să fie ajutată să se întoarcă în România: „Nu am bani de mâncare! Vreau acasă” - VIDEO

O înregistrare video tulburătoare fost redistribuită de mii de ori pe rețelele sociale, în doar câteva ore.

Cu ochii în lacrimi, o tânără rămasă în Italia cere ajutor. Spune că este însărcinată în trei luni și jumătate, nu mai are locuință, bani sau loc de muncă. A cerut ajutor autorităților, dar a fost refuzată.

„Salut, oameni buni! Sunt gravidă în trei luni și jumătate. Am rămas aici. Am fost la aeroport să pot să-mi iau bilet, nimeni nu mă ajută. Am sunat la Ambasadă, niciun ajutor. Am sunat la Minister, a fost singurul care mi-a dat un sfat.

Am ajuns în stradă, nu mai am loc de muncă, nu mai am unde să stau. Sunt în fața blocului și nu știu pe unde să o iau. Am întrebat de bilete de avion și polițiștii de acolo au spus că vor să-mi dea amendă.