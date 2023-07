Observator la Summitul NATO de la Vilnius (11-12 iulie), important pentru România. Bianca Iacob este trimisul special în Lituania

Observator la Summitul NATO de la Vilnius (11-12 iulie), important pentru România, în contextul războiului de la graniţe, dar şi pentru aderarea Suediei şi securitatea Republicii Moldova şi a Ucrainei.

Summitul Alianţei Nord-Atlantice (NATO), extrem de important în contexul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, dar şi al viitorului ţării din urmă ca parte a Alianţei, precum şi al garanţiilor de securitate ale flancului estic, are loc între 11 şi 12 iulie 2023, la Vilnius, Lituania. Întâlnirea liderilor NATO şi a reprezentanţilor tuturor ţărilor membre va avea ca punct de discuţie securitatea flancului estic, precum şi extinderea Alianţei, respectiv aderarea Suediei, la mai puţin de un an după cea a Finlandei, la această organizaţie.

Bianca Iacob este trimisul special în Lituania

La Vilnius, liderii statelor membre trebuie să stabilească punctele cheie ale întăririi flancului estic al Alianţei şi posibilul răspuns la agresiunea rusă. Pentru siguranţa celor 40 de şefi de state şi a celor 150 de oficiali de rang înalt, autorităţile lituaniene au pus în alertă 1.500 de ofiţeri de poliţie, membri ai trupelor speciale, precum şi 3.000 de soldaţi ai trupelor armate, cărora li se vor alătura un contingent de trupe din Letonia şi Polonia.

„Summitul de la Vilnius are în centru două componente - faptul că are loc într-o ţară de pe flancul estic, Lituania, vecină cu Belarus - stat prieten cu Federaţia Rusă - şi este de altfel, primul summit în format extins. Finlanda participă, anul acesta, ca stat membru. Republica Moldova este invitată la summit, o ţară căreia România îi oferă securitate. Analiştii spun că nu are cum să fie un summit obişnuit având în vedere mişcările din Ucraina, intenţiile Ucrainei şi deciziile liderilor cu privire la aderarea statului la Alianţa Nord Atlantică, o ipoteză care s-a transformat din dacă în când. Aşa că, avem pe de o parte, cel mai mare summit de până acum. Pe de altă parte, avem încă o oportunitate de a scoate în evidenţă rolul României pe flancul estic al Alianţei alături de Polonia şi restul statelor care asigură securitatea în regiune” – Bianca Iacob, reporter special Observator, Antena 1, la Vilnius

Summitul NATO de la Vilnius, luni, marţi şi miercuri.

