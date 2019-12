Orașul Faptelor Bune le-a ajutat pe gemenele Ingrid și Maya să meargă. 100.000 de dolari strânși în două zile de campanie.

100.000 de dolari strânși în două zile de campanie pentru Ingrid și Maya

Ingrid și Maya sunt două fetițe de 8 ani care, din păcate, au avut un START prost în viață. „Suntem Ingrid și Maya, avem 8 ani și paralizie cerebrală, tetrapareză spastică. Acest diagnostic face parte din noi, dar nu ne definește! Ne definesc optimismul nostru, ambiția și forța de a lupta, bucuria pentru viață din ochii noștri! Suntem născute prematur, am cântărit 1 kg, am avut hemoragie cerebrală și retinopatie de gradul III și acum luptăm să învingem tetrapareza spastică ce ne limitează mersul și dreptul la o viață normală. Am muncit peste 5.000 de ore de kinetoterapie fiecare și am încercat, până acum, peste 30 de terapii diferite, atât în țară cât și în Ucraina, Spania și Republica Moldova.

Am trecut, deja, prin 3 intervenții chirurgicale de alungire și relaxare a mușchilor rigizi de pe brațe, picioare și de la nivelul feței. Însă spasticitatea este rezistentă și progresivă, iar posibilitatea de a merge singure în picioare se poate reduce de la o zi la alta”. Așa sună povestea înscrisă pe platforma de mesaje Orașul Faptelor Bune.

Din fericire pentru cele două micuțe, undeva în lumea aceasta există o șansă pentru ele. „Din fericire, există o șansă unică, permanentă și definitivă de a elimina spasticitatea, printr-o intervenție chirurgicală complexă pe coloană, Rizotomia Dorsală Selectivă, care se poate realiza în Statele Unite ale Americii. Iar noi am fost acceptate de către echipa medicală pentru această operație și am primit din partea lor ȘANSA și PROMISIUNEA de a merge singure în picioare! Însă costurile acestor operații depășesc suma de 100.000 de dolari și avem nevoie de ajutorul vostru pentru a strânge acești bani. Vrem să dăm un sens nou vieților noastre, să scriem din nou basmul copilăriei noastre! Poți să fii alături de noi?", așa sună unul dintre mesajele primite pe platforma Orașul Faptelor Bune.