Legea carantinei și a izolării a intrat în vigoare. Premierul Orban, noi declarații: ”Autoritățile au, în sfârșit, pârghiile pentru a lua măsuri!”

Astfel, premierul a făcut declarații înainte de ședința de la Guvern și a precizat că începând de astăzi autorităţile au din nou la dispoziţie instrumentele pe care le are la dispoziţie orice Guvern într-o ţară democratică.

Documentul care cutremură România. Condițiile pentru starea de urgență, îndeplinite între 1-3 august. Autoritățile așteaptă un milion de cazuri în luna septembrie

”Începând de astăzi, avem din nou la dispoziţie instrumentele pe care le are orice guvern pentru a lupta eficient contra pandemiei. Sunt reglementate prin lege măsurile specifice şi ne-a revenit practic dreptul de a putea lua măsuri de protecţie a sănătăţii publice. Reamintim românilor că în urma decizii peste 900 de pacienţi au cerut externare şi peste 3.000 de români diagnosticaţi nu au fost internaţi în spitale. Nu am putut impune izolarea, pentru toate persoanele care au fost infectate în această perioadă în urma anchetelor epidemiologice nu am putut dispune izolarea faţă de persoanele cu care au intrat în contact. Aceste două săptămâni de vid legislativ pot avea efecte negative”, a afirmat prim-ministrul.

România revine la restricții. Ministrul Sănătății a dezvăluit în ce condiții se impune instituirea carantinei în anumite localități