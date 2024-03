(P) Ce numere la loto au apărut cel mai des în extragerile de loterie din România

Care sunt cele mai norocoase numere la loterie în România? Iată un subiect de mare interes pentru public, în condițiile în care popularitatea jocurilor loto este evidentă în societate. Chiar dacă în ultimul deceniu au prins avânt alte tipuri de jocuri de noroc, precum jocurile de cazino și pariurile sportive, atractivitatea Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker de la Loteria Română rămâne la un nivel ridicat.

Aceste resurse de divertisment au un mecanism similar: jucătorul alege numere pe un bilet validat, apoi la extragerea săptămânală aferentă sunt aflate numerele câștigătoare.

În funcție de câte numere au fost ghicite, dar și de fondul de premiere, câștigul consemnat poate varia. La loterie, cu un cost asemănător cu cel al unui snack stradal, există șanse la premii care pleacă de la sume nesemnificative, până la câștiguri colosale, bani pe care un om obișnuit i-ar putea economisi cu greu de-a lungul întregii vieți sau la care nu ar putea avea acces în mod normal niciodată.

Cu gândul la astfel de mari câștiguri, mulți români au jucat și joacă la loto, chiar dacă șansele de a ajunge la un astfel de premiu sunt extrem de mici. Nu întâmplător, în cultura populară, când se vorbește despre un lucru aproape imposibil, se spune că șansele de îndeplinire sunt asemănătoare cu cele ale câștigării marelui premiu la loterie.

Chiar dacă din punct de vedere matematic, statistica nu este deloc de parte jucătorilor, acest fapt nu taie din entuziasmul jucătorilor. Aici este și farmecul: îți încerci norocul, fără speranțe prea mari, dar cu gândul ipotetic la o surpriză plăcută care poate apărea oricând.

Cele mai norocoase numere la loto în România

Multe persoane au un număr norocos sau mai multe - acele numere legate de anumite aspecte din viața personală, considerate a purta noroc. Deși această idee nu se bazează pe elemente raționale, iată că se poate vorbi despre numere norocoase la loto. La fiecare extragere, un anumit set de numere este cel norocos. Însă, privind statisticile generale, se poate observa că anumite numere au adus jucătorilor mai multe șanse de câștig. Și asta în ciuda faptului că extragerile loto se bazează pe pură întâmplare, sunt 100% aleatorii și atent verificate în privința tuturor detaliilor, pentru a se asigura corectitudinea. Deși fiecare număr are o probabilitate egală de a fi extras, unele numere s-au dovedit a fi... mai norocoase decât altele.

La Loto 6/49, jocul loto din România cu cea mai mare notorietate, cele ai norocoase numere s-au dovedit a fi 5, 6, 36, 4, 27 și 13. În timp, desigur, statisticile se pot modifica, pe măsură ce anumite numere ajung să fie desemnate câștigătoare cu o frecvență mai mare decât altele.

La jocul loto 5/40, setul norocos cuprinde următoarele numere extrase: 12, 30, 29, 6, 4 și 36. Un alt joc apreciat de public, Joker, aduce la rândul său 6 numere cu noroc: 3, 20, 5, 19, 6 și 10. Acest din urmă joc este și cel mai complex din oferta loteriei din țara noastră, căci presupune identificarea a 5 numere dintr-o mulțime și, separat, a numărului Joker, dintr-o altă mulțime.

Privind statisticile menționate, centralizate de portalul de jocuri de loterie loto-online.ro, se poate observa un detaliu foarte interesant: cifra 6 reprezintă numărul comun tuturor celor 3 topuri de numere norocoase. Așadar, deși numerele 5 și 10 sunt considerate la nivel internațional a fi purtătoare de noroc, iată că media aritmetică a acestora, 6, a purtat mai mult noroc jucătorilor la loto din România. De subliniat este faptul că numerele de mai sus au apărut în extrageri în diverse combinații câștigătoare.

Numere norocoase la loto în lume

Conform publicației New York Post, în urmă cu câțiva ani, cercetătorii au realizat un studiu internațional de natură statistică, dorind să observe care sunt cele mai frecvente numere câștigătoare la 15 loterii populare la nivel global. Printre cele alese au fost loterii celebre precum EuroMillions, EuroJackpot, SuperEnalotto, Australian Lotto, US MegaMillions, US Powerball, alături de alte loterii naționale precum Italia Keno sau Loto Polonia.

În cadrul analizei, au fost adunate rezultatele de la aproximativ 1.500 de extrageri de loterie. Numărul 16 a fost extras de 191 ori, numărul 22 a avut 179 de apariții, iar numerele 28 și 37 au apărut fiecare în câte 167 de extrageri. Norocoase s-au dovedit și numerele 6 și 3, cu 166 și respectiv 164 de extrageri. La polul opus, studiul a confirmat și aparent cele mai ghinioniste numere la Loto, extrase cel mai rar: 18, 46, 40, 41, 32 și 36.

Jocul responsabil, esențial și la loterie

Românii au acces în prezent inclusiv online la jocuri loto din România și din străinătate, putând oricând să-și încerce norocul. Este importantă însă atitudinea echilibrată, jocul responsabil, fără excese, așa cum se recomandă la orice alte jocuri de noroc. Nu poți forța norocul, mari câștiguri au apărut inclusiv la jucători ocazionali, care au alocat sume minime pentru biletele loto.