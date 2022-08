( P ) Mobexpert aduce casele mobile, Tiny Houses, la festivalul de muzică, Untold

Sub conceptul “Living in the magic”, au fost aduse la festival căsuțe mobile, pe roți, care pot fi amplasate oriunde și oferă același confort ca o casă obișnuită sau ca una de vacanță.

Căsuțele pe roți, noua senzație a festivalului Untold și nu numai

Noul concept este aliniat cu dorința mai multor români de a avea un stil de viață cu mai multă libertate, să poată să lucreze de oriunde și să călătorească având, în același timp, confortul de acasă.

Căsuțele beneficiază de toate facilitățile și oferă o experiență completă de distracție și relaxare chiar în inima festivalului, a precizat , Adelina Badea, CEO Mobexpert.

Căsuțele modulare din lemn sunt foarte versatile și extrem de confortabile, cu interior modern și practic.

Ele sunt echipate standard pentru a putea fi folosite cât mai rapid după achiziție.

Echiparea standard include finisajele (parchet, pereți vopsiți etc.), aerul condiționat, baie complet utilată cu boiler, încălzire în pardoseală și corpurile de iluminat pentru exterior și interior, potrivit site-ului Mobexpert.

Căsuțele Tiny House au fost lansate ca o alternativă accesibilă la construcțiile clasice, care poate fi amplasată în orice spațiu pentru a fi folosită ca locuință permanentă sau casă de vacanță, și nu numai.

Căsuțele au venit la momentul potrivit pentru a completa colecția Mobexpert. Este un produs inovator, absolut superb, care încurajează petrecerea timpului liber afară, în natură, departe de orașul aglomerat.

Orice moment este un prilej bun pentru relaxare, așa că nu vă rămâne decât să vă mutați reședința de weekend în căsuțele voastre cochete și confortabile, se precizează pe site-ul Mobexpert.

