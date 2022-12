(P) Sylvester Stallone se întoarce în rolul lui Rambo

Povestea noului serial de televiziune îl prezintă pe John Rambo alături de fiul său, J.R., un fost Navy-Seal. Cei doi vor avea parte de multă acțiune și de misiuni complicate, conform echipei de producție, din care vor trebui să dea tot ce au mai bun pentru a rămâne în viață.

Conform comunicatului oficial, scenariul este asigurat de Jeb Stuart, cunoscut publicului după ce a contribuit și la Die Hard și The Fugitive. Despre acest serial se discută de doi ani, însă abia acum echipa de producție a reușit să îl convingă pe Sylvester Stallone să revină în pielea lui Rambo.

Serialul continuă însă o modă lansată în ultimii ani, prin care filme de succes au parte și de continuări pentru televiziune. Taken, Cruel Intentions, În The Line of Fire, Lethal Weapon, All of Me, Behind Enemy Lines, My Big Friend's Wedding, Training Day și The Notebook sunt câteva exemple în acest sens.

Franciza Rambo a împlinit 40 ani

Anunțul lansării unui serial de televiziune vine într-un moment special pentru franciza Rambo. Recent s-au împlinit 40 de ani de la apariția primului film, în 1982. De atunci au fost lansate cinci filme de cinema. Cel lansat în 1982 a avut denumirea First Blood, iar succesul său a fost remarcabil. Încasările au fost de aproximativ 125 de milioane de dolari, în condițiile în care bugetul a fost de doar 15 milioane de dolari.

Având în vedere succesul de care s-a bucurat, partea a doua, denumită Rambo: First Blood Part II, a apărut firesc în 1985. Interesul a fost și mai mare, iar încasările au ajuns la 300 de milioane de dolari, cu un buget de doar 25 de milioane de dolari. Rambo III a apărut în 1988, cu un buget impresionant pentru acele vremuri, estimat la 58-63 de milioane de dolari. Rambo III a avut încasări ce s-au ridicat la 189 de milioane de dolari.

Ținând cont că nu a fost un succes comercial pe măsura așteptărilor, proiectul a fost abandonat pentru mult timp. Povestea a fost readusă la viață abia în 2008, când filmul Rambo a fost lansat cu mare fast. A avut un buget de 50 de milioane de dolari, în timp ce încasările au fost de 113 milioane de dolari. Nu s-a bucurat de cele mai bune recenzii, astfel că Rambo: Last Blood a apărut abia în 2019. Bugetul său a fost de 50 de milioane de dolari, iar încasările au fost de 91 de milioane de dolari.

Rambo - un personaj foarte popular și în industria jocurilor video

Fiind o serie atât de cunoscută din industria cinematografică, Rambo s-a bucurat ulterior și de numeroase jocuri licențiate. Primul joc Rambo a apărut în 1985, într-o perioadă în care producțiile de acest gen erau destul de rare. Producția era disponibilă pe Commodore 64, Amstrad CPC și ZX Spectrum. Alte jocuri inspirate din seria Rambo sunt Rambo: First Blood Part II, Rambo, Rambo III, Rambo (2008) și Rambo: The Video Game.

O tendință din ultimii ani este ca producțiile de succes din industria cinematografică să aibă jocuri licențiate și la casino. Exemple celebre sunt Narcos, Jumanji sau Game of Thrones, însă nici Rambo nu face excepție. Cei pasionați de pacanele gratis pot încerca slotul online Rambo Stallone, lansat de compania Stakelogic. Acesta are o grafică excelentă, beneficiază de multiplicator wild, rotiri suplimentare, iar acțiunea se petrece în universul Rambo. Din acest motiv, ca simboluri din joc sunt Chipul lui Stallone, Cutii cu muniție, Cuțite, Săgeți și Cărți cu gloanțe pe ele.

Dar în această serie nu au apărut doar joci, ci și patru reviste de benzi desenate: Rambo Adventures, Rambo III, Rambo și First Kill, ultima fiind realizată chiar de Stallone.

