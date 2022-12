(P) Vrei sa o surprinzi cu un cadou personalizat? Iată 8 idei pentru inspirație!

Cautarile pot fi mult mai solicitante cand vine vorba de femeile sarbatorite, motiv pentru care multi apeleaza la cadouri personalizate pentru ea, care au un caracter unic si original.

Exista cateva criterii de care trebuie sa se tina cont pentru un gest inspirat, printre care se numara si pasiunile destinatarei. De exemplu, daca acesteia ii place sa isi inceapa dimineata cu o ceasca de cafea sau ceai, unul dintre cadourile potrivite poate fi chiar o cana personalizata, pe care sa fie afisat numele sau, un mesaj emotionant, o gluma sau poate chiar o fotografie.

Cu siguranta gesturile de acest fel ajung imediat la inima destinatarei si nu de putine ori au rolul de a starni o multime de emotii placute. Cei care sunt in cautarea cadoului personalizat potrivit, dar nu stiu exact catre care varianta sa isi indrepte atentia se pot inspira din cele 10 idei amintite in cele ce urmeaza.

Plusuri personalizate

Plusurile personalizate pot ajunge imediat la inima unei femei, mai ales atunci cand vine vorba de ziua ei de nastere sau chiar de un gest placut de Ziua Indragostitilor. Un astfel de cadou ofera libertatea celui care il daruieste sa il personalizeze in multiple moduri.

Acesta poate sa adauge o fotografie in cuplu intr-un moment emotionant sau chiar hazliu. De asemenea, poate opta si pentru inserarea unui mesaj cu o semnificatie importanta pentru sarbatorita. Din fericire, in prezent exista o multime de magazine online care se ocupa de personalizarea unor astfel de obiecte, ceea ce inseamna ca optiunile sunt mult mai generoase si diversificate.

Rame personalizate cu fotografii

Femeile au o afinitate pentru albumele cu fotografii sau chiar pentru ramele foto personalizate, in care sunt imortalizate anumite momente importante din viata lor. Fie ca este vorba de absolvirea facultatii, de o promovare la locul de munca sau de o cerere in casatorie, nu exista femeie care sa nu aprecieze o rama personalizata cu fotografii din momentele cheie din viata sa in care ii sunt alaturi persoanele dragi. Exista posibilitatea ca alaturi sa fie scris si un mesaj emotionant, o urare sau chiar o gluma care sa se potriveasca perfect cu tematica pozelor alese.

In schimb, cele care sunt pasionate de tehnologie vor aprecia cu siguranta un cadou ca rama foto „Magic Mirror” (Oglinda Magica). In viata de zi cu zi poate sa fie folosita ca o oglinda normala, iar atunci cand ledurile sunt aprinse, oglinda simpla se poate transforma intr-o rama foto.

Oglinda de poseta personalizata

Oglinda de poseta poate sa fie ori in forma de patrat, ori rotunda. Pe capacul acesteia exista posibilitatea imprimarii unei fotografii sau a unui mesaj. Multe femei se simt coplesite in momentul in care primesc o astfel de atentie, pentru ca, in mod sigur, o vor pretui toata viata, datorita unicitatii sale.

Cutie personalizata cu bomboane

Una dintre cele mai sigure modalitati prin care un barbat poate sa ajunga la sufletul unei femei este chiar ciocolata. Cu toate acestea, sarbatorita nu numai ca se va delecta cu gustul fin, rafinat si delicios al ciocolatei, dar va admira cu bucurie si suprafata cutiei pe care se afla imprimata o fotografie plina de semnificatie pentru aceasta. De asemenea, exista si posibilitatea imprimarii unei bucati de text cu un mesaj emotionant.

Ceas de perete personalizat

Ceasul de perete este verificat in fiecare moment al zilei cu diverse scopuri: ca persoana respectiva sa nu intarzie la o anumita intalnire, ca masa sa fie preparata la timp, ca pregatirile sa fie gata inainte de sosirea musafirilor etc. Cu alte cuvinte, ceasul de perete este un partener de nadejde verificat in mod constant de-a lungul zilei. Astfel, personalizarea sa cu o fotografie spectaculoasa sau cu un mesaj amuzant ar putea afisa un zambet pe chipul sarbatoritei de fiecare data cand il priveste.

Perna personalizata

Nici perna personalizata nu este o idee de cadou care sa fie omisa, pentru ca, in mod sigur, va oferi exact doza aceea de bucurie atunci cand este primita. Fie ca este imprimata o anumita poza dintr-o calatorie sau moment emotionant, fie ca este inserat un anumit mesaj, perna personalizata va reusi sa obtina rezultatul dorit: bucurie si apreciere. Exista si o multime de mesaje haioase care pot fi selectate si care vor starni instantaneu cel putin un zambet in coltul gurii.

Tablou personalizat pe panza de canvas

Sarbatorita indrageste arta si este pasionata de tablouri cu picturi celebre? Atunci se va bucura enorm cand va primi un tablou canvas personalizat cu o fotografie dintr-un moment important al vietii ei. Impactul oferit poate fi mai puternic decat cel al unui colaj sau al unei rame foto, mai ales daca tabloul se afla la dimensiuni generoase. Pe acesta se poate adauga si un anumit text scris intr-un font placut, artistic, asemanator cu scrisul de mana.

Bricheta personalizata

Destinatara cadoului obisnuieste sa fumeze? Daca da, o bricheta personalizata poate fi un cadou de care se va bucura, mai ales daca are un mesaj amuzant sau o fotografie haioasa imprimata pe aceasta. Multe dintre site-urile de cadouri personalizate ofera libertatea necesara tuturor utilizatorilor de a opta pentru diverse fotografii sau texte care sa creeze un efect de-a dreptul placut. De fiecare data cand sarbatorita va folosi bricheta, isi va aminti cu drag de persoana care a avut inspiratia de a se gandi la o astfel de abordare inedita.

Cu alte cuvinte, cadourile personalizate sunt de-a dreptul utile pentru toate sarbatoritele, datorita gradului ridicat de unicitate si originalitate. Fie ca este vorba despre un ursulet de plus sau despre o cana termica personalizata cu o fotografie inedita, destinatara greu isi va putea stapani bucuria de a primi un astfel de cadou atat de special.

Cu energie bună și entuziasm, Emilian dă de roată în noul episod ▶ Vezi Roata Vedetelor | Sezonul 3 exclusiv în AntenaPLAY